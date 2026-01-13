El éxito de Ucrania en Kúpiansk refuerza su posición ante la presión de EE.UU.

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 13 ene (EFE).- Las tropas ucranianas siguen ganando terreno dentro de la ciudad de Kúpiansk, un importante nudo logístico en la región de Járkov cuya reconquista por parte de Ucrania después de que Moscú asegurara haberlo capturado por completo en noviembre refuerza la posición de Kiev ante la presión de EE.UU. para que acepte las exigencias de Rusia en las negociaciones.

Según ha informado el Cuerpo Jartia de la Guardia Nacional ucraniana, las tropas de Kiev “están terminando la limpieza” de la ciudad de los últimos remanentes de las fuerzas rusas que quedaron bloqueadas allí tras las contra-operaciones exitosas (de Ucrania) en los últimos meses de 2025.

Las fuerzas de Jartia han capturado el ayuntamiento, situado en la parte central de la ciudad, donde han izado la bandera ucraniana, según se ve en un vídeo de la operación publicado en redes sociales.

Una operación en marcha

Las operaciones dentro de la ciudad las llevan a cabo tropas de infantería con apoyo de drones y aviones, aunque las condiciones climáticas extremas complican el uso de estos últimos elementos, según el portavoz militar ucraniano Víktor Tregúbov.

Según dijo Tregúbov a la televisión pública, dentro de Kúpiansk quedan hasta 80 soldados rusos que han dejado de recibir refuerzos después de que el Ejército ucraniano cortara las principales rutas de suministro. Este contingente ruso tampoco puede evacuar heridos o recibir equipamiento pesado.

El grupo de soldados rusos sí sigue recibiendo munición ligera y comida, explicó Tregúbov. Pero cada entrega de material ligero que se le envía supone un riesgo de revelar sus posiciones a los drones ucranianos.

Tregúbov espera que Kúpiansk sea tomado por completo por Ucrania a finales de enero. Según el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, sus tropas controlaban un 90 % de la ciudad a finales de diciembre.

Un éxito militar

Pese a que Rusia sigue intentando recuperar la iniciativa, los analistas coinciden en destacar la recuperación de Kúpiansk por parte de las tropas ucranianas como un éxito importante para Kiev, cuyo Ejército sigue a la defensiva en la mayor parte del frente.

Cerca de Kúpiansk hay un cruce ferroviario clave, cuya captura por parte de Rusia le habría facilitado sus esfuerzos para avanzar hacia la capital regional, Járkov.

Una Kúpiansk plenamente controlada por Rusia también habría puesto en peligro una ruta de suministros vital para Ucrania hacia Izium, una ciudad estratégica situada más al sur cerca de la frontera con la región de Donetsk que es esencial para la logística de los bastiones de Kramatorsk y Sloviansk.

Que Kiev haya logrado revertir los intentos rusos de tomar por segunda vez Kúpiansk -que ya estuvo ocupado durante siete meses al comienzo de la guerra- también desafía la narrativa promovida por Moscú sobre la inevitabilidad de los avances rusos.

Importancia política

En una situación en la que ninguno de los dos bandos es capaz de conseguir victorias decisivas, los cambios relativamente pequeños en el frente tienen una gran importancia política.

Analistas ucranianos consultados por EFE afirman que Rusia ha exagerado sus éxitos tanto en Kúpiansk como en otras zonas del frente para que los socios de Kiev animen a los ucranianos a aceptar los últimátums rusos con el pretexto de que la situación sólo puede empeorar para Ucrania en el futuro.

Estas ideas han sido repetidas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y por su entorno tras las múltiples conversaciones mantenidas con el presidente ruso, Vladímir Putin, y con sus subordinados.

Pero a pesar de los lentos avances conseguidos por las tropas del Kremlin en algunas partes del frente, el éxito de Kiev en Kúpiansk refuerza tanto su posición como la de sus sosios en Europa y otras partes del mundo que apoyan la negativa ucraniana a plegarse a las demandas rusas pese a la presión de EE.UU.

A finales de diciembre, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que los socios de Ucrania le dieron las gracias por una operación en Kúpiansk que, según dijo este, “restablece la fe en Ucrania y demuestra que Putin miente”.

La presión continúa

Pese a los logros ucranianos dentro de la ciudad, Moscú mantiene una intensa presión en la zona, en un intento de reconciliar sus proclamas victoriosas con la realidad en el campo de batalla.

Las tropas rusas están cruzando el río Oskil, al norte de Kúpiansk, que está congelado por las temperaturas extremadamente bajas.

Rusia también continúa sus asaltos con pequeños grupos de infantería y vehículos blindados desde la zona al este de Kúpiansk, hacia los pueblos de Podoli y Kurilivka, donde por ahora no habría logrado progresos, según el último boletín del Instituto para el Estudio de la Guerra de Washington.

Mientras tanto, Ucrania sigue evacuando a parte de los centenares de residentes que permanecen en Kúpiansk atrapados entre los combates urbanos.

“No hay electricidad, gas o comunicaciones normales en Kúpiansk. Las condiciones son críticas (para los civiles)”, dijo la Policía local tras evacuar a una vecina con la ayuda de un dron terrestre. EFE

