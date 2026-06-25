El éxito de un rescate anima la búsqueda entre escombros de un edificio en Caracas

Compartir

2 minutos

Caracas, 24 jun (EFE).- ¡Bravo!, gritan cientos de ciudadanos al ver el rescate de una persona de un edificio totalmente colapsado en Altamira, en el este de Caracas, tras los dos terremotos de gran magnitud ocurridos este miércoles en Venezuela.

La persona rescatada, aún no identificada, salió entre una cadena humana de funcionarios de Protección Civil y rescatistas que también trabajan con manos, palas y carretillas para remover los escombros del edificio. Ambulancias, equipos de bomberos y patrullas policiales han llegado también a la zona de desastre.

En un discurso ante habitantes del municipio caraqueño de Chacao, el alcalde local, Gustavo Duque, informó que 22 personas han sido rescatadas con vida y cifró en cuatro los edificios totalmente colapsados en su jurisdicción.

Los familiares de los residentes en el edificio gritan y claman por información entre la desesperación, otros piden ser trasladados a clínicas para saber si a estos centros llegaron heridos sus allegados.

A unos 100 metros, en otro edificio totalmente derrumbado, trabajan cientos de funcionarios de Protección Civil. Las zonas están acordonadas, ya que las autoridades piden a los ciudadanos mantenerse alejados de las edificaciones por temor a nuevas réplicas.

Decenas de personas se han aglomerado en plazas, con cobijas y suéteres, para pasar la noche. Abuelos en sillas de ruedas y otros sentados en asientos de playa.

Cientos más hacen filas a las afueras de farmacias que trabajan 24 horas, mientras otros aguardan para comprar comida en comercios callejeros.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Los movimientos causaron grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales, según constató EFE.

El Sistema de Alerta de Tsunamis canceló, horas después de emitida, una alerta para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras los terremotos en Venezuela. EFE

bam-sc/lb/rrt

(foto)(video)