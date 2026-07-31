El índice de desempleo en Alemania sube un 0,2 % en julio hasta alcanzar el 6,4 %

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Berlín, 31 jul (EFE).- El índice de desempleo en Alemania subió en el mes de julio con respecto al mes anterior un 0,2 % para alcanzar el 6,4 %, informó este viernes la Agencia Federal de Empleos.

Con respecto a julio de 2025 el aumento fue del 0,1 %.

En términos absolutos, 3.007.000 personas estuvieron registradas en julio como desempleadas, lo que implica un aumento de 71.000 con respecto a junio y de 28.000 con respecto a julio de 2025.

«El desempleo y el subempleo aumentaron en julio ante todo por razones estacionales», dijo el responsable de regiones en la junta directiva de la Agencia Federal de Empleo, Daniel Terzenbach.

No obstante, Terzenbach agregó que las cifras muestran que el débil desarrollo del mercado laboral continua.

Un total de 1.108.000 personas recibió en julio subsidio de desempleo, 107.000 más que un mes antes. El número de receptores de ayuda social en edad de trabajar bajó en 120.000 para quedar en 3.775.000.

El número de receptores de ayuda social incluye también a personas que no están desempleadas pero desempeñan trabajos con una remuneración que no llegue al mínimo de subistencia. EFE

rz/pcc