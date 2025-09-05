El índice de riesgo país de Argentina sube, con inversores expectantes ante elección clave

Buenos Aires, 5 sep (EFE).- El índice de riesgo país de Argentina superó este viernes los 900 puntos básicos, en las última jornada de operaciones en los mercados antes de las elecciones legislativas del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires, seguidas con expectación por los inversores.

El indicador elaborado por JP Morgan saltó este viernes ocho unidades en el caso de Argentina, a 901 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde inicios de abril pasado.

Bonos y acciones de Argentina han sufrido caídas en las últimas semanas, ante las crecientes dudas de los inversores sobre el escenario político y económico en el país suramericano.

Las dudas también se vieron reflejadas en la aceleración de la demanda de dólares para cobertura.

El lunes pasado, el precio del dólar en el mercado oficial tocó un nuevo récord de 1.385 pesos por unidad, tras lo cual el Tesoro anunció el martes su decisión de intervenir en la plaza para frenar las presiones.

Este viernes, la divisa estadounidense se vendía a 1.380 pesos por unidad en el estatal Banco Nación.

Las tensiones financieras obedecen a una combinación de factores, que incluyen cuestiones políticas pero también dudas sobre la capacidad del Tesoro para hacer frente a los abultados vencimientos de deuda y moderar las presiones cambiarias y sobre la marcha de la actividad económica, estancada en los últimos meses.

Respecto a los factores políticos, los inversores esperan los resultados de los comicios legislativos nacionales de octubre para saber si el Gobierno, una vez concretada la renovación del Parlamento en diciembre, contará o no con los escaños suficientes para llevar adelante reformas estructurales y sostener sus políticas de disciplina fiscal.

De camino a octubre, el resultado de las elecciones legislativas provinciales del próximo domingo son vistas por los mercados como un test preliminar clave.

De acuerdo a los últimos sondeos, el frente peronista Fuerza Patria se impondrá este domingo, aunque por una diferencia acotada por sobre la formación de ultraderecha La Libertad Avanza (LLA) que a nivel nacional lidera Milei.

Firmas de administración de carteras de inversión han emitido en los últimos días informes que dan cuenta de que el actual precio de los activos argentinos -acciones y bonos soberanos- refleja la expectativa entre los inversores de un triunfo del peronismo por sobre LLA de entre 4 y 6 puntos porcentuales.

Si la diferencia resulta menor, el mercado podría reaccionar el próximo lunes con alzas, mientras que si el margen supera los 7 puntos y la derrota de LLA es más dura de los previsto, el castigo para los activos argentinos podría ser mayor. EFE

