El órgano de control de Colombia rechaza las sospechas de Petro sobre el primer turno presidencial

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La entidad estatal que regula a los funcionarios públicos en Colombia rechazó el lunes las supuestas irregularidades que denunció el presidente izquierdista Gustavo Petro en el conteo de votos de la primera vuelta presidencial, en la que su candidato quedó segundo.

El mandatario y su aliado, el aspirante Iván Cepeda, sembraron dudas sobre la exactitud del conteo preliminar en el que se impuso por poco el ultraderechista Abelardo de la Espriella con quien disputará un balotaje el 21 de junio.

«No se conoce prueba o indicio» que respalde las supuestas irregularidades señaladas por Petro y Cepeda, declaró Gregorio Eljach, jefe de la Procuraduría, un organismo de control independiente.

Petro sugirió en X el domingo que el software que realiza el conteo preliminar, fabricado por una compañía privada, fue alterado y que «centenares de miles de votos fueron agregados».

El lunes Cepeda moderó su posición y dijo que esperará el escrutinio definitivo para pronunciarse, aunque no tiene «evidencias» sobre «eventuales irregularidades».

La Registraduría organiza los comicios en Colombia y hace un conteo rápido el mismo día de la jornada electoral, aunque los datos no son definitivos.

En paralelo se hace el escrutinio oficial bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que finalmente declara y consolida los resultados.

Según la Registraduría, el 99,88% de las mesas ya habían sido escrutadas el lunes por la tarde. El titular de la entidad, Hernán Penagos, dijo a Blu Radio que el escrutinio culminará «de hoy a mañana» y luego entregarán la información al CNE.

Consultado por la AFP, un responsable del CNE dijo que los resultados definitivos pueden tardar «semanas».

Por ley el presidente no tiene «competencia» en Colombia «para decidir la aceptación o no» de los resultados electorales, dijo Eljach.

De la Espriella ganó la primera vuelta el domingo con el 43,7% mientras que Cepeda obtuvo el 40,9%.

vd/lv/vel