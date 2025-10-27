El órgano electoral proclama oficialmente el triunfo de Paz en segunda vuelta en Bolivia

La Paz, 27 oct (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia entregó este lunes los resultados finales de la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre y proclamó oficialmente como ganador al centrista Rodrigo Paz.

La Sala Plena del TSE aprobó en una sesión pública el cómputo oficial en las nueve regiones bolivianas y en el exterior, que reflejó que el Partido Demócrata Cristiano PDC) de Paz obtuvo 3.519.534 votos válidos (el 54,96 %) y la alianza Libre, del expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, logró 2.884.661 (el 45,04 %).

«Los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos válidos en segunda vuelta electoral y que, por lo tanto, resultaron electos como presidente y vicepresidente son (…) Rodrigo Paz Pereira, presidente; Edman Lara Montaño, vicepresidente», precisó el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga.

«Con lo cual, queda cerrado el proceso electoral 2025», dijo el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel.

El acto se realizó en La Paz en presencia de representantes diplomáticos, observadores electorales y delegados de los partidos.

En la primera vuelta, el pasado 17 de agosto, los bolivianos votaron para elegir a su presidente, vicepresidente y renovar al Parlamento nacional para el periodo 2025-2030.

Los candidatos más votados entonces fueron Paz y Quiroga (2001-2002), aunque ninguno alcanzó el porcentaje suficiente para proclamarse ganador en primera vuelta, por lo que el 19 de octubre se realizó una inédita segunda vuelta presidencial, un mecanismo introducido en la Constitución vigente desde 2009.

El presidente del país, Luis Arce, exmandatarios, políticos opositores, el mismo Quiroga y gobiernos de varios continentes felicitaron por el triunfo a Paz, quien tomará juramento el próximo 8 de noviembre.

El Gobierno de Arce y el equipo del presidente electo conformaron dos comisiones, una para la Transmisión de Mando Presidencial, que se encargará de organizar los actos para la investidura, y otra para la Transición de Gobierno, que trabaja de acuerdo a un calendario acordado por las autoridades salientes y las entrantes para la entrega de informes y documentación oficial.

Paz prevé viajar este martes a Estados Unidos para hacer gestiones ante los organismos multilaterales con sede en el país norteamericano para asegurar la provisión de combustibles y que haya dólares en la economía boliviana, dos de los principales problemas que vive el país.

El TSE entregará este miércoles las credenciales a los diputados y senadores electos en agosto y hará lo propio con el presidente y vicepresidente la próxima semana, días antes de la investidura. EFE

