El órgano italiano de protección de datos, en la mira por sus multas y lazos políticos

3 minutos

Roma, 10 nov (EFE).- El Garante de Italia para la Protección de la Privacidad, ente público que vela por los datos de los ciudadanos, se encuentra este lunes en el centro de la polémica por su multa a un programa de televisión de investigación y sus supuestos vínculos políticos.

La secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein, principal voz en la oposición al Gobierno derechista de Giorgia Meloni, ha exigido hoy la dimisión de todo el consejo de este organismo.

«Está emergiendo un contexto grave y desolador sobre el modo en que se gestiona la Autoridad Garante de la Privacidad que requiere de un gesto fuerte de discontinuidad. Creo que no hay alternativa a una dimisión en bloque», consideró en un comunicado.

Y advirtió: «Sin eso, será imposible reconstruir la confianza de los ciudadanos en una institución que debe proteger sus derechos».

El Garante para la Protección de los Datos Personales es un ente público instituido en 1996 para velar por la privacidad de los usuarios y consumidores italianos, y está formado por cuatro miembros elegidos por el Senado y por la Cámara de los Diputados.

En los últimos días se ha visto envuelto en la polémica, con su independencia fuertemente cuestionada, por el pulso que mantiene con el programa de investigación ‘Report’ del periodista Sigfrido Ranucci, de la televisión pública RAI.

El pasado 23 de octubre el Garante multó a ‘Report’ con 150.000 euros por haber publicado un audio con la conversación privada entre el exministro de Cultura Gennaro Sangiuliano y su esposa en medio de un caso de infidelidad por el que dimitió en septiembre de 2024.

Tras la sanción, el programa ha acusado al Garante de servir a la derecha que gobierna el país.

Tal es así que emitió un reportaje en el que afirmaba que horas antes de decidir la multa, uno de los cuatro miembros del Garante, Agostino Ghiglia, exparlamentario de la ultraderechista Alianza Nacional, había visitado la sede del partido de Meloni, Hermanos de Italia.

Por otro lado, el 17 de octubre Ranucci denunció la explosión de su coche cuando estaba aparcado en la puerta de su casa en la localidad de Pomezia (centro) como un acto «intimidatorio» por sus investigaciones, unos hechos condenados por todos los partidos políticos e investigados actualmente por las autoridades judiciales.

Además, el ente ha tenido que divulgar sus cuentas después de que otros medios como ‘Il Fatto Quotidiano’ informara de que su mantenimiento cuesta 50 millones de euros cada año a las arcas públicas italianas, con sueldos de 250.000 euros a sus dirigentes.

Otro de los cuatro miembros del Garante, Guido Scorza, el único que votó en contra de la multa a ‘Report’, hoy negó en la televisión pública cualquier conflicto de intereses y expresó su «respeto infinito» hacia las investigaciones periodísticas.

El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) se ha sumado a la petición de dimisión de la dirección del organismo y su líder, Giuseppe Conte, ex primer ministro, ha tachado de «inquietante» que uno de sus miembros acuda a la sede del partido que gobierna el país. EFE

