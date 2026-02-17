The Swiss voice in the world since 1935

El último ataque ruso provoca graves daños en otra infraestructura energética de Odesa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 17 feb (EFE).- El ataque ruso de esta madrugada provocó «daños extraordinariamente serios» en una infraestructura energética de la ciudad de Odesa, según ha informado la empresa propietaria de la instalación, DTEK, en un comunicado.

«La reparación requerirá de un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar», dice la nota de la empresa, cuyas infraestructuras en Odesa han sido atacadas en múltiples ocasiones en los últimos días. EFE

mg/rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR