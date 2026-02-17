El último ataque ruso provoca graves daños en otra infraestructura energética de Odesa

1 minuto

Kiev, 17 feb (EFE).- El ataque ruso de esta madrugada provocó «daños extraordinariamente serios» en una infraestructura energética de la ciudad de Odesa, según ha informado la empresa propietaria de la instalación, DTEK, en un comunicado.

«La reparación requerirá de un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar», dice la nota de la empresa, cuyas infraestructuras en Odesa han sido atacadas en múltiples ocasiones en los últimos días. EFE

