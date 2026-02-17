El último ataque ruso provoca graves daños en otra infraestructura energética de Odesa

1 minuto

Kiev, 17 feb (EFE).- El ataque ruso de esta madrugada provocó «daños extraordinariamente serios» en una infraestructura energética de la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, según ha informado la empresa propietaria de la instalación, DTEK, en un comunicado.

«La reparación requerirá de un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar», dijo la empresa, cuyas infraestructuras en Odesa han sido atacadas en múltiples ocasiones en los últimos días.

Especialistas de la compañía trabajan para restablecer el suministro de electricidad a las infraestructuras críticas.

Rusia ha lanzado desde el comienzo del año numerosos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano que han dejado en este invierno sin luz, calefacción y agua corriente durante días a millones de ucraniano.

Este último ataque tiene lugar justo antes de que empiece en Ginebra la tercera ronda de contactos trilaterales entre EE.UU., Rusia y Ucrania para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este fin de semana que uno de los temas a tratar en las reuniones entre este martes y miércoles es la posibilidad de que se declare una tregua en los ataques a la energía como la que el Kremlin declaró unilateralmente a petición de Washington el pasado 30 de enero.

Rusia mantuvo esa tregua -a la que se unió de inmediato Ucrania- durante sólo cuatro días. EFE

mg/cae/rml