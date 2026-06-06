El último sombrero de Napoleón se exhibe por primera vez en más de un siglo

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París, 6 jun (EFE).- El último sombrero que usó Napoleón Bonaparte (1769-1821), que se llevó consigo en su exilio a la isla de Santa Elena, se exhibe desde este sábado en el museo Condé de Chantilly (norte de París), por primera vez en más de un siglo, junto a otros artículos inéditos.

La prenda, un bicornio negro con una pequeña escarapela revolucionaria, es uno de los más de 100 artículos inéditos que se expondrán en ‘De Nápoles a Chantilly. Las colecciones de la reina Carolina Murat’, una muestra de objetos que pertenecieron a dicha monarca, que era consorte de Nápoles y Sicilia (1808-1815) y hermana menor del emperador.

Murat (1782-1839) fue conocida como ‘reina de las artes’ por su interés y promoción de las bellas artes y, si bien nunca vivió en Chantilly, sus colecciones fueron adquiridas en el siglo XIX por el señor de su castillo, el duque Enrique de Orleans (1822-1897), que era hijo del último rey de Francia.

Así lo explicó a EFE el director del museo Condé, Mathieu Deldicque, que contó que el sombrero del emperador formaba parte de las colecciones de Murat desde que fue expuesto por última vez, en 1904, y que entonces se guardó «en los almacenes del museo Condé».

«Hemos comprobado su autenticidad y descubrimos que formó parte de las colecciones de Carolina Murat, por lo que lo vamos a mostrar al público y vamos a revelar toda su historia, así como toda la investigación que hemos llevado a cabo», agregó.

Deldicque afirmó que la muestra complementa obras de la colección permanente del museo, como antigüedades de Pompeya, mosaicos, esculturas y cuadros de grandes maestros, con «numerosas obras prestadas, tanto francesas como internacionales».

«Contamos con obras maestras procedentes de colecciones privadas. Antonio Canova, Jean-Auguste-Dominique Ingres, François Gérard… es decir, los grandes: todos los grandes artistas de los inicios del siglo XIX en Europa trabajaban para Caroline Murat y habían sido llamados a Nápoles», subrayó.

En la presentación de la exposición, abierta desde hoy al 4 de octubre próximo, el museo aseguró que esta «pone en valor el gusto innovador de Carolina Murat y su rol esencial en la promoción artística de Nápoles al principio del siglo XIX, con lo que se invita a los visitantes a viajar entre Nápoles y Chantilly».

Además, el museo Condé está asociado con varias instituciones napolitanas, como el museo Capodimonte o el palacio Real de Nápoles, que, según Deldicque, fueron particularmente generosos en el préstamo de obras.

«Nos han prestado todos los grandes paisajes napolitanos que Caroline Murat mandó hacer como reina de Nápoles, por lo que es la primera vez que todos estos cuadros vendrán a Francia y serán completados por la colección de Chantilly. Hay un diálogo muy interesante», apuntó.

La exposición también está complementada por una segunda, más pequeña, titulada ‘Napoleón en Chantilly’, que aglutina documentos, archivos y libros sobre el emperador que tampoco se habían exhibido previamente.

Entre otros artículos, destaca la única carta conservada con anotaciones de Napoleón durante la campaña de Egipto (1798-1801), una carta de amor a su cónyuge, Joséphine, o una pistola que le perteneció.EFE

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