El único senador de EEUU en la COP: «el Gobierno de Trump está corrompido por el petróleo»

Belém (Brasil), 14 nov (EFE).- El senador Sheldon Whitehouse, el único representante oficial de Estados Unidos en la trigésima cumbre climática de Naciones Unidas (COP30), afirmó este sábado que el Gobierno de Donald Trump «está corrompido» por el petróleo.

«Lo que estamos viendo y es algo nuevo para Estados Unidos, es un Gobierno que ha sido corrompido por la industria de los combustibles fósiles y la Administración Trump está ejecutando una agenda de la industria de los combustibles fósiles que fue comprada y pagada por la industria de los combustibles fósiles», dijo Whitehouse en un evento organizado en el pabellón de España en la COP30.

El senador demócrata, miembro del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas, resaltó que, a diferencia del Gobierno, «el pueblo estadounidense apoya firmemente la acción climática».

El Gobierno de Trump, un negacionista del cambio climático, no ha enviado una delegación oficial a Brasil para la COP30, después de que el republicano haya retirado a su país del Acuerdo de París, por segunda vez.

Whitehouse, que llegó el viernes a la ciudad brasileña de Belém, subrayó que «mientras la industria de los combustibles fósiles pueda contaminar libremente, perderemos la lucha contra el cambio climático».

Y recalcó que para acabar con el modelo de negocio de «contaminación libre», la mejor solución en este momento es el mecanismo de ajuste de carbono en la frontera (CBAM) de la Unión Europea, que impone aranceles a importaciones con altas emisiones.

«Eso es liderazgo real. La adhesión del Reino Unido demostrará aún más liderazgo. La adhesión de Australia demostrará aún más liderazgo. Espero que se unan Canadá, México… Esto podría ser realmente el punto de inflexión para reducir las emisiones y abrir el camino hacia la seguridad climática», dijo Whitehouse en relación al CBAM.

Asimismo, explicó que el Comité de Medio Ambiente del Senado está trabajando en la creación en Estados Unidos de un mecanismo legal equivalente al CBAM y aseguró que existe consenso a este respecto entre demócratas y republicanos.

«Esta es una de las pocas áreas en las que hay bipartidismo. Hay un proyecto de ley republicano sobre aranceles al carbono y yo tengo un proyecto de ley demócrata sobre aranceles al carbono. Y todos los senadores que están trabajando juntos en esto, republicanos y demócratas», comentó.

Whitehouse indicó que mantienen conversaciones con los responsables comerciales del Gobierno Trump sobre un posible apoyo a una ley que cree aranceles al carbono, aunque matizó aclarando que el proyecto debería ser considerado como «tasas por contaminación extranjera». EFE

