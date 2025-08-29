El 0,01 % más rico de Brasil tiene el 6 % de la renta total del país, según estudio

São Paulo, 29 ago (EFE).- El 0,01 % más rico de Brasil, unos 15.000 individuos, concentra el 6,1 % de la renta nacional total y enfrenta una carga tributaria que es menos de la mitad que la del resto de la población, reveló un estudio publicado este viernes.

El informe firmado por el centro de estudios EU Tax Observatory del Paris School of Economics y que contó con la colaboración del Ministerio de Hacienda de Brasil muestra, gracias a la inclusión de nuevos datos, que la desigualdad en el país suramericano es bastante mayor a la estimada previamente.

A modo de ejemplo, los expertos calculan que el 1 % más rico concentra el 27,4 % de la renta total, 7,1 puntos porcentuales más que en la estimación más reciente hecha por el Gobierno brasileño.

«Esto coloca a Brasil entre los países más desiguales del mundo», afirmó en rueda de prensa el economista Gabriel Zucman, uno de los autores.

La gran brecha se debe, según el informe, a que los beneficios de las empresas analizadas por los investigadores están «mucho más concentrados» que las fuentes de renta «directamente observables», como los salarios.

Además, esta situación es agravada por la regresividad del sistema impositivo, al ser Brasil uno de los pocos países en el mundo que exime de tributos a los dividendos distribuidos por las empresas a sus accionistas, lo que beneficia de forma desproporcionada a los más ricos.

En ese sentido, el 0,01 %, que dispone de una renta anual superior al millón de dólares, paga el 20,6 % en impuestos, frente a una media del 42,5 % para el conjunto de la población, apunta el informe.

Una de las «novedades clave» del estudio, según Zucman, es que se toman en cuenta todos los tributos, incluidos los que pagan las empresas que poseen los ultrarricos, lo que da una visión más «amplia» sobre la dimensión de la desigualdad.

Así, la carga fiscal que enfrenta esa élite es «baja» comparada con la de otros países como EE.UU., donde el 0,01 % paga el 36 %, o Francia, con un 42 %.

Para corregir esto, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva está impulsando una reforma del impuesto sobre la renta que exime del tributo a los que cobran menos de 5.000 reales al mes (unos 920 dólares o 780 euros) y, al mismo tiempo, establece un pago mínimo de hasta el 10 % para los más ricos.

La Cámara de Diputados está analizando el proyecto y se espera que lo vote en las próximas semanas, con la probable oposición de una parte de la derecha.

«Es imposible que un país crezca de forma sostenible con la distribución de renta que tiene Brasil», declaró el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, durante la rueda de prensa.

Además, en el marco del G20, Lula ha buscado promover un impuesto mínimo global para las grandes fortunas.EFE

