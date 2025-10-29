El 0,1 % más rico del mundo emite un 32 % más de carbono, el 50 % más pobre un 3 % menos

Redacción Medioambiente, 29 oct (EFE).- El 0,1 % más rico de la población mundial ha aumentado su cuota de emisiones de carbono un 32 % desde 1990, periodo en el que la mitad más pobre de la humanidad las ha reducido un 3 %, según un informe de Oxfam Intermón.

Una persona de ese 0,1 % más rico contamina más en un solo día que alguien del 50 % más pobre en todo un año. Si todo el mundo emitiera carbono como el 0,1% más rico, el presupuesto de carbono se agotaría en menos de tres semanas, asegura el informe titulado ‘El saqueo climático: cómo unos pocos poderosos están llevando al mundo al desastre’.

De acuerdo con esta ONG de cooperación internacional, para evitar que el calentamiento global supere los 1,5 grados, objetivo del Acuerdo de París, «los ultrarricos tendrían que reducir un 99 % su huella de carbono antes de 2030».

Desde aquel Acuerdo, de 2015, el 1 % más rico del mundo ha consumido más del doble del presupuesto de carbono que la mitad más pobre de la humanidad en su conjunto.

Oxfam Intermón publica estos datos -a una semana de que comiencen en Belém (Brasil) las reuniones de la Cumbre del Clima (COP30)- para subrayar que «los estilos de vida altos en emisiones de carbono de los superricos están agotando el presupuesto de carbono restante del mundo, es decir, la cantidad de CO2 que se puede emitir sin provocar un desastre climático».

El informe destaca que «el superrico promedio» produce 1,9 millones de toneladas de CO2 al año mediante sus inversiones.

«Son necesarias casi 10.000 vueltas al mundo en sus jets privados para emitir semejante cantidad», ejemplifica el documento.

La ONG calcula también que las emisiones del 1% más rico «son suficientes para causar aproximadamente 1,3 millones de muertes relacionadas con el calor a finales de siglo, así como 44 billones de dólares en daños económicos a los países de ingresos bajos y medios-bajos para 2050».

La disparidad de emisiones tiene «consecuencias catastróficas», sobre todo para los habitantes del Sur Global que menos han contribuido a la crisis climática, y entre ellos en particular para las mujeres, las niñas y los grupos indígenas.

El informe habla de seis crisis derivadas: de hambre, económica, educativa, de salud, de género y de derechos humanos.

También subraya que «el sector bancario es uno de los principales responsables de la crisis climática», principalmente debido a la financiación que proporciona a nuevos proyectos de combustibles fósiles.

Así, considera que las tres compañías más contaminantes en Francia son sendos bancos: BNP Paribas, Crédit Agricole y Société Générale.

España, el mismo patrón

En España, una persona del 0,1% con mayores ingresos genera una huella de carbono que equivale a 55 veces la de una persona del 50% con menores ingresos, apunta la ONG. Para alcanzar niveles sostenibles, tendría que reducir un 99,4% sus emisiones en 2030.

Oxfam Intermón recuerda el temporal de octubre de 2024 para subrayar que «los fenómenos climáticos extremos golpean con más fuerza a quienes menos tienen y las personas que más sufrieron sus consecuencias fueron las más vulnerables: hogares con menos recursos, mujeres, personas mayores y comunidades migrantes».

Según Lourdes Benavides, responsable de Justicia Climática de la organización, «fue una señal clara de la necesidad de avanzar tanto en la transición energética justa como en planes de adaptación que no dejen a nadie atrás».

Propuestas

La ONG opina que un impuesto del 60 % sobre los ingresos totales del 1 % más rico podría reducir las emisiones de carbono y generar alrededor de 6,4 billones de dólares.

También propone que se impida a las empresas de combustibles fósiles participar en negociaciones climáticas como la COP y que, por el contrario, se refuerce la presencia de la sociedad civil y los grupos indígenas.

Adoptar un enfoque de reparto equitativo del presupuesto climático restante, garantizar que los países ricos proporcionen una financiación climática ambiciosa y construir un sistema equitativo, «rechazando la economía neoliberal dominante y avanzando hacia una economía basada en la sostenibilidad y la igualdad», son otras de sus propuestas. EFE

