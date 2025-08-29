El 10 % de los hogares más ricos de Irlanda posee casi la mitad de toda la riqueza

Dublín, 29 ago (EFE).- El 10 % de los hogares más acaudalados de la República de Irlanda posee casi la mitad de toda la riqueza de este país, reveló este viernes el Banco Central de Irlanda (ICB, en inglés).

El informe del banco emisor indicó que la riqueza neta de los hogares irlandeses se situó en los 1.247 billones de euros en el primer trimestre de este año, 6.300 millones de euros más que en el periodo anterior.

De acuerdo con el análisis del ICB, el 10 % de los hogares más ricos controla el 48,6 % de ese total, cinco veces más que el del 50 % de los menos afluentes.

«El aumento general de la riqueza neta fue impulsado por el repunte de la riqueza inmobiliaria, que aumentó en 15.200 millones de euros debido, principalmente, a revalorizaciones positivas de los activos inmobiliarios existentes», explicó la entidad.

Pese a esta significativa concentración, el Banco Central señaló que la proporción de riqueza en manos de ese top 10 % se ha reducido desde 2021, cuando superó el 50 % del total.

A este respecto, subrayó que la desigualdad en Irlanda ha caído de forma constante desde 2016 y se sitúa 12,7 puntos por debajo del promedio de los países de la zona euro.

El Banco Central de Irlanda informó asimismo de que el número de hogares millonarios –aquellos con un patrimonio neto de un millón de euros o más– saltó del 5 al 12 % entre 2013 y 2022, desde los 87.000 hasta los 223.000 durante ese periodo. EFE

