El 100 % de las mesas de votación quedaron instaladas en la segunda vuelta de Perú

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(Actualiza con última información del Jurado Nacional de Elecciones)

Lima, 7 jun (EFE).- La totalidad de las mesas de votación para la segunda vuelta presidencial de Perú, que equivale a 90.223 a nivel nacional, lograron ser instaladas este domingo para el sufragio, pasadas las 13:00 hora local (18:00 GMT), según el reporte a tiempo real del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La segunda ronda electoral, en la que se enfrentan la derechista Keiko Fujimori con el izquierdista Roberto Sánchez, tenía un retraso, hasta el mediodía, de un 5,9 % de mesas sin instalarse por la ausencia de los miembros de mesa, lo cual se logró resolver en la última hora del proceso.

Precisamente, en la primera vuelta electoral, el pasado 12 de abril, hubo un grave retraso en la apertura de las mesas de votación en Lima y algunas mesas del extranjero, que dejó a miles de votantes sin ejercer el sufragio ese día, y las autoridades electorales tuvieron que extender la votación hasta el día siguiente.

En esa oportunidad, el problema fue el retraso en el reparto del material electoral, lo cual provocó la renuncia del entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero en esta jornada el JNE ha informado que el 100 % del material llegó a los locales de sufragio.

Este domingo, el JNE ha desplazado a 28.769 fiscalizadores a nivel nacional y los partidos políticos en carrera han registrado a 64.608 personeros en las mesas de sufragio.

El partido Fuerza Popular de Fujimori ha reportado a 38.467 personeros, y Juntos por el Perú de Sánchez ha inscrito a 26.141 personeros a nivel nacional, según la última información en línea compartida por el JNE. EFE

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