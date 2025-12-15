El 14 % de jóvenes europeos y el 15 % de los españoles abandonaron sus estudios

2 minutos

Bruselas, 15 dic (EFE).- El 14,2 % de los jóvenes europeos y el 15,5 % de los españoles de entre 15 y 34 años han abandonado la educación obligatoria o superior al menos una vez en su vida, aunque una parte de ellos la retomó posteriormente, informó este lunes la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Los datos recopilados en 2024, relativos a todos los Estados miembro de la UE, revelan que la tasa de abandono escolar en España para estudiantes de entre 15 y 34 años se sitúa 1,3 puntos porcentuales por encima de la media europea, aunque permanece lejos de otros estados europeos.

Las tasas de abandono escolar más altas se registraron en los Países Bajos (32 %), Dinamarca (27%), Luxemburgo (25 %) y Estonia (24 %).

Por otro lado, las más bajas se registraron en Rumanía (1,5 %), Grecia (2 %) y Bulgaria (3,5 %).

Según la oficina de estadística, la razón más común para no completar un programa educativo fue que este no cumplía con las expectativas o era demasiado difícil (42,6 %).

Le siguen otras razones familiares o personales (18,5 %), la preferencia laboral (13,8 %) y los motivos económicos (5,3 %).

Además, Eurostat detalla que este fenómeno afectó tanto a hombres como a mujeres jóvenes, aunque los hombres fueron ligeramente más propensos a abandonar la educación, con un 15,2 %, en comparación con el 13,1 % de las mujeres.

Por nivel educativo, la mayoría de abandonos de los estudios en la UE se produjeron en la educación secundaria superior (36,2 %) y aproximadamente otro tercio abandonó una licenciatura o formación equivalente (35 %).

La oficina destaca el regreso a la educación de jóvenes que previamente abandonaron, ya que el 37,7 % de los que dejaron la educación primaria o secundaria inferior alcanzaron posteriormente niveles educativos medio o superior, y casi el 30 % de quienes abandonaron la educación de grado finalmente completaron una licenciatura, maestría o doctorado.

«Estos hallazgos sugieren que abandonar la educación no siempre es un revés permanente, ya que muchos jóvenes logran superar los obstáculos iniciales y alcanzar sus metas educativas», concluye. EFE

