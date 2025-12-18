El 18 de marzo se estrena ‘Mujeres imperfectas’, con Elisabeth Moss y Kerry Washington

1 minuto

Redacción Internacional, 18 dic (EFE).- El próximo 18 de marzo se estrena la miniserie ‘Mujeres imperfectas’, una nueva serie de Apple TV protagonizada por Elisabeth Moss y Kerry Washington, que se centra en un crimen que destroza la vida de tres mujeres unidas por una amistad de décadas.

Basada en la novela homónima de Araminta Hall, los dos primeros capítulos se podrán ver ese día y luego se estrenará uno cada miércoles, con el octavo y último previsto para el 29 de abril, anunció este jueves un comunicado de la plataforma.

El thriller explora «la culpa y la venganza, el amor y la traición, y los compromisos que marcan nuestras vidas irreversiblemente».

Junto a Moss y Washington, en el reparto están Kate Mara, Joel Kinnaman, Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Audrey Zahn, Jill Wagner, Rome Flynn o Sheryl Lee Ralph.

‘Mujeres imperfectas’ es una coproducción entre 20th Television y Apple Studios, creada por Annie Weisman, con producción ejecutiva de Moss, Washington, Lindsey McManus y Pilar Savone. EFE

