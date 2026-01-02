El 2025, el año más caluroso y soleado en el Reino Unido

Londres 2 ene (EFE).- El año 2025 bate récords y se convierte en el más caluroso y soleado del que se tiene registro en el Reino Unido, según las cifras reveladas hoy por la MET (Agencia Nacional de Meteorología), en una clara demostración de los efectos del cambio climático.

Con una temperatura media de 10’09 °C, el año 2025 se une al 2022 y 2023 como los tres años más cálidos desde 1884, año en que se comenzara la recopilación de los datos climatológicos.

Además el recién finalizado 2025 también es el más soleado: con 1648’5 horas de sol en todo el Reino Unido, 61’4 horas más que el anterior récord que data del año 2023, desde que comenzara su medida en 1910.

Las estadísticas revelan que los últimos cuatro años del último lustro se encuentran entre los cinco más calurosos, confirmando la tendencia al alza de las temperaturas alineada con el fenómeno del cambio climático.

«Vemos cada vez más que las temperaturas en el Reino Unido marcan un antes y después, como lo muestra este nuevo récord solo tres años después que el anterior (9’97°C).», señala el doctor Mark McCarthy, jefe de la atribución climática de la MET en el comunicado.

La primavera y verano de 2025 fueron también las estaciones del año más cálidas registradas en el Reino Unido; y desde el comienzo del Siglo XXI se han establecido hasta en seis ocasiones nuevos récords -2002,2003, 2006, 2014, 2022 y ahora 2025-.

“Este año tan caluroso está en línea con las consecuencias esperadas por el cambio climático inducido por los seres humanos, aunque esto no implica que cada año sea más caluroso que el anterior (…) los modelos climáticos muestran claramente que el calentamiento global antropogénico está afectando al Reino Unido.”, finaliza McCarthy. EFE

