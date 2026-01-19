El 25 % de los jóvenes europeos y el 16 % de los españoles estudian y trabajan a la vez

1 minuto

Bruselas, 19 ene (EFE).- Uno de cada cuatro jóvenes de la Unión Europea (UE) compaginaron sus estudios con un empleo durante el año 2024, mientras que este dato fue del 16 % en el caso de los jóvenes españoles, según informó este lunes la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En el conjunto de los Veintisiete, el 25,4 % de los jóvenes europeos de 15 a 29 años estaban empleados durante la educación formal en 2024, mientras que el 71,4 % permaneció fuera de la fuerza laboral.

Mientras, en España, los jóvenes que estudiaban y trabajaban al mismo tiempo fue nueve puntos inferior (16 %), siendo ocho de cada diez (79,1 %) los que renunciaron a trabajar mientras se formaban.

En cuanto a los estudiantes desempleados, es decir, disponibles para trabajar y buscando empleo activamente, este grupo representó el 3,2 % en el caso de los jóvenes de la UE, aunque este dato fue superior en España (4,8 %).

Los Estados miembros que registraron mayores tasas de jóvenes que trabajan y estudian simultáneamente fueron Países Bajos (74,3 %), Dinamarca (56,4 %) y Alemania (45,8 %).

En cambio, Rumanía (2,4 %), Grecia (6 %) y Croacia (6,4 %) registraron las tasas más bajas entre los países de la UE.

Según Eurostat, la mayoría de jóvenes que estudiaron y trabajaron a la vez se concentraron en el grupo de edad de 20 a 24 años, ya que en los primeros años (de 15 a 19 años) los jóvenes «se centran principalmente en la educación». EFE

