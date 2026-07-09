El 29 % de los hispanos en EE.UU. reciben críticas por hablar español, según una encuesta

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Miami (EE.UU.), 9 jul (EFE).- Uno de cada tres hispanos en Estados Unidos dice haber experimentado discriminación por ser latino y 29 % ha recibido críticas por hablar español, según reveló este jueves una encuesta del Pew Research Center, que muestra además que los votantes latinos del presidente Donald Trump suelen minimizar la hispanidad en su identidad.

El 34 % de los consultados dijo haber sufrido, en el último año, discriminación por ser latino de parte de alguien que no era hispano, y casi tres de cada diez recibió críticas por hablar español en público, detalló el sondeo.

Asimismo, uno de cada cuatro hispanos informaron de que alguien les dijo que «deberían volver a su país» y haber escuchado insultos solo por ser latino.

En este contexto, un tercio de los encuestados (33 %) sostuvo que ser latino «daña» su habilidad de «salir adelante» en Estados Unidos, aunque un cuarto de ellos (26 %) considera que esto le «ayuda».

El estudio del Pew Research Center se ha llevado a cabo en un contexto de creciente relevancia de los latinos en Estados Unidos, donde la población hispana casi se duplicó entre los años 2000 y 2024, al pasar de 35,3 millones de personas a 68 millones.

Más de seis de cada diez hispanos, el 61 %, considera «extremadamente» o «muy» importante el ser latino para su identidad, mientras solo el 17 % del total piensan que esto importa «poco» o «absolutamente nada».

La identidad política hispana

La identidad de los latinos despierta mayor interés desde que Trump acaparó el 48 % de los votantes hispanos en las elecciones de 2024, más que cualquier candidato republicano de la historia reciente, frente al 51 % que respaldó a la demócrata Kamala Harris, según documentó entonces el Pew Research Center.

Pero el centro de investigación encontró que solo 18 % de los latinos se identifican como republicanos, mientras que el 31 % se define como demócrata y una proporción igual se considera independiente.

El informe destacó que los votantes hispanos de Trump tienden a considerar el ser latino como una parte menos relevante para su identidad, pues solo 42 % de ellos lo describen como algo «extremadamente» o «muy» importante, frente al 69 % de los que sufragaron por Harris.

Además, el 61 % de los electores de Trump dice que «nunca» o «no muy frecuente» siente una responsabilidad por cuidar de otros latinos en Estados Unidos, frente a un 48 % de los votantes de Harris que reportan esta responsabilidad «extremadamente» o «muy frecuentemente».

En esa misma línea, el 57 % de quienes eligieron a Trump piensan que lo que le pasa a otros latinos «no les afecta», frente a un 75 % de los votantes de Harris que mencionan que les afecta «mucho» o una «cantidad considerable».EFE

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