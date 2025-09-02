El 29 % de los uruguayos considera buena o muy buena la gestión de Orsi, según encuesta

2 minutos

Montevideo, 1 sep (EFE).- El 29 % de los uruguayos considera buena o muy buena la gestión de Yamandú Orsi como presidente del país suramericano, mientras que el 43 % mantiene una aprobación neutra o no emite una opinión sobre ese tema.

Así lo indica una encuesta publicada por Opción Consultores este lunes, cuando se cumplen exactamente seis meses del día en que el mandatario asumió el cargo.

Según detalla el trabajo, el 4 % considera muy buena la gestión de Orsi y el 25 % cree que es buena. En tanto, el 43 % indica que no es ni buena ni mala.

Dentro del grupo que indica que no es ni buena ni mala, un 58 % detalló que le faltó tiempo para evaluar, un 20 % no observó cambios, un 15 % opinó que el comienzo fue regular o con errores y 7 % eligió no opinar por desconocimiento.

Mientras tanto, un 14 % de los entrevistados dice que la gestión es mala y un 8 % que es muy mala, mientras que un 6 % no sabe o no contesta.

Al considerar el voto de quienes opinaron, un 52 % de quienes optaron por el oficialista Frente Amplio consideran el trabajo de Orsi bueno o muy bueno y apenas un 5 % lo definen como malo o muy malo.

En cambio, el 18 % de los votantes de los partidos que integraron la coalición de gobierno entre 2020 y 2025 -hoy en la oposición- califica la gestión del presidente como buena o muy buena, mientras que un 22 % la considera mala o muy mala.

Finalmente, al hacer una comparación entre el primer y el segundo trimestre de gobierno, la aprobación cayó un punto y la desaprobación subió tres.

La encuesta de Opción Consultores fue hecha a 816 personas. 402 de estas fueron entrevistadas entre el 15 y el 20 de julio, mientras que a 414 las entrevistaron entre el 18 y el 23 de agosto.

«En el caso de las proporciones de las variables de interés de este informe, el margen de error máximo es de +/- 3,5 % para un nivel de confianza del 95 % y se calcula teniendo en cuenta el diseño muestral y la metodología de ponderación implementada», concluye el trabajo. EFE

