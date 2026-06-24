El 34 % de personas LGTBI+ pide auxilio en Ciudad de México por falta de red de apoyo

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Ciudad de México, 23 jun (EFE).- Por conflictos de pareja o problemas en el entorno familiar, cuyo problema se concentra en el rechazo de los seres queridos o dudas sobre el proceso para confesar abiertamente su orientación sexual, el 34 % de las personas LGTBI+ acude a la red de apoyo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México.

En un comunicado, la dependencia destacó este martes la falta de apoyo por parte del entorno cercano como el principal motivo por el cual las personas de la comunidad piden auxilio, mientras que problemas relacionados con la violencia ocupan el segundo lugar con un 7 % y los problemas emocionales el tercero con 6 %.

También detalló que el 58 % de los casos atendidos corresponde a personas menores de 30 años, por lo que la ‘Generación Z’ es la población que más se acerca a este medio de apoyo emocional y asesoría jurídica.

Asimismo, explicó que son los hombres homosexuales quienes recurren más a este mecanismo al registrar un 35 %, seguido de las mujeres lesbianas y las personas trans (16 % respectivamente), bisexuales (7 %), no binarias (3 %), ‘travestis’ (1 %) y 20 % que decidió no revelar su identidad de género.

El Consejo Ciudadano resaltó que, de los más de 6.000 casos atendidos desde 2020 relacionados con la población LGTBI+, dos de cada diez corresponden a menores de edad, lo que, aseguró, “confirma la necesidad de fortalecer espacios seguros” donde la comunidad “pueda acceder a información confiable y acompañamiento profesional”.

Además reportó que en el primer semestre de 2026, periodo que cruza con la celebración del Mundial de Fútbol 2026, la atención de la línea telefónica y chat Nacional de Diversidad Segura creció un 8 %.

En el marco del Mundial de Fútbol, diferentes colectivos y organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que ninguna de las ciudades anfitrionas del torneo, incluidas Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, cuenta con planes requeridos por la FIFA para proteger a las personas inmigrantes, lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), al igual que periodistas.

Por su parte, Human Rights Watch advirtió que, si no se implementan los planes acordados, la Copa del Mundo, que por primera vez en la historia se celebra en tres países -México, Estados Unidos y Canadá-, podría quedar marcada por la exclusión y el miedo. EFE

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