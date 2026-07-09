El 38 % de los uruguayos aprueba la gestión del canciller Lubetkin, según una encuesta

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Montevideo, 8 jul (EFE).- El 38 % de los uruguayos aprueba la gestión del canciller Mario Lubetkin, según una encuesta de la consultora Cifra sobre el trabajo de cuatro ministros que son considerados claves para el Gobierno de Yamandú Orsi.

En esta se consultó a los encuestados si aprobaban o desaprobaban la labor de los titulares de las carteras de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Salud Pública e Interior.

Lubetkin cuenta con una aprobación del 38 % y con una desaprobación del 23 %, mientras que un 28 % de los entrevistados no opina y un 11 % no sabe ni contesta sobre su gestión.

Si bien el canciller no es quien cuenta con mayor aprobación de los cuatro, es el único que tiene una aprobación mayor que su desaprobación.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, tiene un 39 % de aprobación, pero su desaprobación es del 41 %. Mientras tanto, un 12 % no opina y un 8 % no sabe ni contesta.

En el caso del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la aprobación es del 35 % y la desaprobación es del 43 %. Un 14 % no opina y también un 8 % no sabe ni contesta.

Finalmente, un 21 % aprueba la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, y un 64 % la desaprueba, al tiempo que un 9 % no emite opinión y un 6 % no sabe ni contesta.

«Si se observa la evolución de los juicios en este año, la mejor evaluada, la ministra de Salud, es también la que pierde más apoyo (de 52 % de aprobación a 39 %). Oddone pierde ocho puntos, Negro nueve puntos y Lubetkin apenas dos puntos», explica la encuesta.

Asimismo, detalla que la evaluación de los ministros -al igual que como sucede con la del presidente- está «muy influenciada» por la política.

Quienes votaron al oficialista Frente Amplio tienden a evaluarlos mejor y quienes votaron a los partidos de la oposición tienen «juicios significativamente más negativos».

«En un momento crítico para el Presidente Orsi, sus ministros cumplen un rol esencial, porque actúan como respaldo (o también como ‘fusible’) del Ejecutivo. Lo que se observa es que la mayoría de estos ministros –con la excepción de Negro– reciben una aprobación mayor que la del presidente», concluye el trabajo llevado a cabo por Cifra.

El documento presenta resultados de una encuesta telefónica de alcance nacional hecha a 800 entrevistados y llevada a cabo entre el 1 y el 17 de junio.

El margen de error máximo esperado para un 95 % de confianza es aproximadamente 3,4 puntos porcentuales en más o en menos (+/- 3,4) para el conjunto de la muestra, detalla Cifra.

El pasado 24 de junio, la misma consultora presentó los resultados de una encuesta sobre la evaluación de Orsi tras 15 meses de su asunción como presidente. El mandatario cuenta con un 20 % de aprobación y un 65 % de desaprobación. EFE

scr/jrh