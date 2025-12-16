El 39 % de los latinos en EEUU se saltan comidas por falta de recursos, según un sondeo

2 minutos

Miami (EE.UU.), 16 dic (EFE).- Un 39 % de los adultos latinos en Estados Unidos admite haberse saltado comidas por falta de recursos, según un sondeo de Voto Latino, que revela un severo nivel de presión económica, inseguridad alimentaria y deterioro del bienestar financiero de las familias estadounidenses en general.

El sondeo, realizado entre el 10 y el 19 de noviembre pasado entre 1.300 adultos a nivel nacional y divulgado este martes, muestra que los estadounidenses están reduciendo el consumo de alimentos, omitiendo comidas y asumiendo segundos empleos para poder cubrir gastos básicos.

«Las familias en todo Estados Unidos están viviendo una crisis económica severa», aseguró Voto Latino en un comunicado.

El 39 % de los latinos yel 38 % de los adultos afroamericanos reconocen haberse saltado comidas; el 43 % de los encuestados afroamericanos afirma haber omitido o retrasado pagos, y 64 % de los afroamericanos y el 55 % de los latinos cargan con más de 5.000 dólares en deudas no hipotecarias.

Los padres están recortando en alimentos, saltándose comidas y trabajando en empleos adicionales para cubrir incluso los gastos más básicos, y aun así muchos siguen quedándose atrás y acumulando una deuda creciente, indicó la organización hispana.

El 60 % de los entrevistados afirma comprar menos alimentos o productos más baratos, el 28 % dice haberse saltado comidas para ahorrar dinero y el 24 % asegura haber tomado un segundo empleo o trabajos adicionales para llegar a fin de mes.

El estudio también refleja una pérdida generalizada de confianza en el futuro del país, ya que un 68 % considera que Estados Unidos va por el camino equivocado y un 57 % cree que el sueño americano ya no existe.

En cuanto a la salud mental, los niveles de estrés alcanzan cifras críticas, impulsados por factores como la política (55 %), el coste de la atención médica (53 %), el coste de la vivienda (48 %), el presidente de EE.UU., Donald Trump, (48 %) y el estado de la democracia (47 %).

Los resultados indican que las comunidades latinas y afroamericanas están soportando la carga más pesada, con mayores niveles de privaciones, pagos atrasados y endeudamiento creciente.

«Los estadounidenses nos están diciendo, en cada métrica que recopilamos, que la economía simplemente no está funcionando para ellos», agregó la organización.

Voto Latino concluyó que los estadounidenses están reportando «una combinación tóxica de presión financiera, miedo y ansiedad política, condiciones que están alimentando una crisis nacional de salud mental». EFE

ims/rcf