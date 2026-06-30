El 4,3 % de edificios residenciales acabados en Alemania en 2025 tienen refrigeración

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Berlín, 30 jun (EFE).- El 4,3 % de los 58.885 edificios residenciales terminados en Alemania en 2025 disponía de un sistema de refrigeración, más del doble que hace diez años, según datos que publica este martes la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Así, en 2015, el 1,9 % de los 105.568 edificios residenciales terminados en ese año contaban con aire acondicionado u otros sistemas de refrigeración.

En tanto, el 37,8 % de los 1.350 edificios de oficinas de nueva construcción en 2025 fueron equipados con sistemas de refrigeración, frente al 30,9 % de los 1.679 inmuebles de oficinas acabados en 2015.

El hecho de que la proporción de este tipo de equipamientos sea considerablemente mayor en los edificios de oficinas que en los residenciales se debe, en gran medida, a los requisitos legales, en particular en lo que respecta a la seguridad laboral y al deber de asistencia de los empleadores hacia sus empleados.

Por otra parte, de los 478 edificios destinados al sector educativo terminados en 2025, el 33,9 % contaba con una instalación de refrigeración, un porcentaje similar al 33,3 % de 2015.

En el caso de los 259 edificios de nueva construcción del sector sanitario, el 34,4 % estaba equipado con un sistema de refrigeración, frente al 24,8 % de 2015.

En cambio, en los 683 nuevos edificios del sector social, entre los que figuran guarderías y residencias, la cifra fue sólo del 14,5 %, frente al 5,7 % hace diez años.

Los sistemas de refrigeración pueden funcionar tanto con energía eléctrica como térmica.

Además de instalaciones de aire acondicionado, puede tratarse, por ejemplo de sistemas de refrigeración por techo o calefacción por suelo radiante con función de refrigeración. EFE

egw/cc