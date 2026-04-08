El 41 % de los mexicanos mayores de 50 años sufren hipertensión y el 25 % tienen diabetes

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Ciudad de México, 8 abr (EFE).- Dentro de los 32 millones de mexicanos que tienen 50 años o más, el 41 % de ellos sufre hipertensión, una enfermedad que tiene una mayor prevalencia entre las mujeres, mientras que una cuarta parte padece diabetes, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional Sobre Salud y Envejecimiento en México (Enasem) determinó que, en 2024, la hipertensión -enfermedad crónica que provoca un aumento sostenido en la presión sanguínea- afecta al 41,5 % de la población a partir de los 50 años, siendo una de las principales afecciones dentro de este rango de edad, explicaron este miércoles en una conferencia de prensa expertos del Inegi.

En concreto, las mujeres con esta enfermedad de 50 a 59 años eran el 37 %, mientras que el porcentaje se eleva a más del 52 % a partir de los 60 años.

Otra de las principales conclusiones de la encuesta sobre la salud y el envejecimiento de la población mexicana es que la diabetes es otra enfermedad asociada a la edad que afecta a una cuarta parte del grupo poblacional a partir de los 50 años, en un contexto en el que el porcentaje de casos aumentó en los últimos años.

«La mayor prevalencia se presentó en las mujeres», establece el estudio, que apunta que tanto en la diabetes como en la hipertensión la población femenina tiene un porcentaje más alto respecto a los hombres.

En relación a los síntomas depresivos, hubo una bajada de la población de México con estas afecciones a su salud mental: el porcentaje de mujeres con cinco o más síntomas de estas características bajó hasta el 33,1 % en 2024 (24,8 % en 2018), al tiempo que el de los hombres se sitúo en el 17,1 % (21,9 % en 2018).

Pese a ese descenso, los mexicanos de más de 80 años presentaron un incremento en los síntomas depresivos, destacando el aumento de más de 13 puntos porcentuales entre los hombres.

Dentro de las consecuencias del envejecimiento, de acuerdo a la encuesta del Inegi, el 9,3 % de la población a partir de los 50 años afirmó tener al menos una limitación para realizar «actividades instrumentales» en su vida, como a la hora de hacer la compra o manejar dinero.

Con estos datos, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez, aseguró que se evidencia la «brecha de salud» en el envejecimiento, pues las mujeres con más de 50 años «padecieron en mayor proporción no solo la hipertensión o la diabetes, sino también otras enfermedades y malestares como la artritis, el cáncer o fracturas por caídas».

Por su parte, Rebeca Wong, directora del Centro para el Envejecimiento Saludable e Hispano de la Universidad de Texas (EE.UU), llamó a mejorar la «calidad de vida» de la población más envejecida en un «momento crucial» para el estudio de la longevidad.

«Todos los sectores de la sociedad están o estarán afectados por este envejecimiento. Y nos toca asumir nuestro papel en todos los sectores para transformar la sociedad», sentenció. EFE

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