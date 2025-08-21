El 43 % de Cuba sufrirá apagones simultáneos este jueves, según la estatal de electricidad

La Habana, 21 ago (EFE).- Cuba sufrirá este jueves apagones simultáneos durante toda la jornada que llegarán a afectar al 43 % de la isla durante la tarde-noche cuando aumenta la demanda, informó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

La crisis energética por la que atraviesa el país caribeño se agravó desde mediados del año pasado y se refleja en apagones que superan las 20 horas diarias en ciudades como Santiago de Cuba y Holguín (este). En La Habana se han ampliado hasta las 10 horas diarias.

Entre las principales causas están las frecuentes averías en las centrales térmicas con años acumulados de explotación, así como la falta de combustible y de divisas para importarlo, de acuerdo con el Gobierno cubano.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el horario pico en la tarde-noche de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 2.240 megavatios (MW) para una demanda de 3.800 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.560 MW y una afectación estimada de 1.630 MW, aunque es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, siete de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales) están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Asimismo, 57 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a este sector.

Diversos cálculos independientes estiman que el Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9 % en 2023 y no creció el año pasado, de acuerdo con estimaciones del propio Gobierno. Según esas cifras, el PIB de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1 %.

Los cortes han estado vinculados en los últimos años a las principales protestas que se han registrado en el país, como las de julio de 2021, las del agosto de 2022 en La Habana y Nuevitas o las de Santiago de Cuba y otras localidades en marzo de 2024. EFE

lbp/cg