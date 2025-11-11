El 43 % de michoacanos votaría por viuda de alcalde asesinado a gobernadora, según sondeo

Cuidad de México, 11 nov (EFE).- Un 43,4 % de los michoacanos votaría por Grecia Quiroz de Manzo, la viuda de Carlos Manzo, el alcalde mexicano asesinado el pasado 1 de noviembre en el municipio de Uruapan, como gobernadora del estado de Michoacán (oeste), según un sondeo de la encuestadora Poligrama publicado este martes.

La firma destacó que se trata de “un fenómeno poco común en la historia electoral reciente del estado: una figura sin afiliación partidista que logra posicionarse como líder en una contienda tradicionalmente dominada por estructuras partidistas”.

Si las elecciones, programadas para el 2027, se celebraran este martes, Quiroz encabezaría las preferencias con el 43,4 %, seguida por Raúl Morón, de la coalición Morena–Partido del Trabajo–Partido Verde, con el 30,5 %.

En tercer lugar, con el 14,9 %, se encontraría Alfonso Martínez del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI); y por último Carlos Herrera Tello de Movimiento Ciudadano, con el 5,4 %.

“El resultado refleja una movilización ciudadana en torno a una figura que ha ganado visibilidad en las últimas semanas, consolidándose como un símbolo de resiliencia y capital político emergente en el contexto local”, señaló la organización en un comunicado.

«En otro escenario» hipotético, es decir, aunque las elecciones no fueran hoy, los resultados apenas variarían: Quiroz (42,5 %), Morón (28,7 %), Martínez (12,2 %), Herrera (4,7 %) y aparecería la figura de Guillermo Valencia por el PRI (3,5 %).

La encuesta se realizó mediante llamadas telefónicas a 1.000 hombres y mujeres de Michoacán, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.

Quiroz fue nombrada alcaldesa de Uruapan el pasado miércoles por el Congreso de Michoacán, para ocupar el cargo que dejó su esposo.

En su primer discurso multitudinario pidió a los asistentes que la “vean como un instrumento de Carlos Manzo» porque va a «seguir su legado, sus principios y sus valores”.

Manzo, una figura independiente y sin afiliación a un partido político, era conocido como “el del sombrero”. Su campaña se caracterizó por su tono firme y su rechazo frontal al crimen organizado.

La Fiscalía estatal identificó el pasado jueves a un menor de 17 años, abatido tras el ataque, como el presunto asesino del alcalde y a quien vinculó con grupos del crimen organizado.

En Uruapan, una ciudad de unos 360.000 habitantes, operan diversas organizaciones criminales, entre ellas el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya. EFE

dcb/jrh