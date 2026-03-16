El 44 % de los belgas dice que EE.UU. ya no es un socio fiable para Europa

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Bruselas, 16 mar (EFE).- El 44 % de los ciudadanos belgas considera que ya no se puede considerar a Estados Unidos como un aliado fiable para Europa, frente a un 7 % que cree que sí y un 43 % que dice que menos que antes, según un sondeo difundido este lunes por los diarios Le Soir y Het Laatste Nieuws y por la emisora RTL.

La encuesta también arroja que el 66 % tiene una opinión muy negativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otro 19 % bastante negativa, para un total del 85 %.

Sólo un 3 % de los encuestados tiene una opinión muy positiva del inquilino de la Casa Blanca y otro 8 % más bien positiva, para un total del 11 %.

El sondeo fue elaborado por el instituto demoscópico Ipsos y realizado en línea entre el 2 y el 9 de marzo sobre una muestra representativa de 2.602 belgas mayores de 18 años. EFE

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