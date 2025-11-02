El 45 % del centro-oeste de Cuba tendrá apagones este domingo y el este sigue afectado

3 minutos

La Habana, 2 nov (EFE).- EL 45 % de la región centro y oeste de Cuba tendrá cortes de energía este domingo, mientras gran parte del oriente sigue sin servicio, a causa de las averías que dejó el huracán Melissa tras su paso el pasado miércoles por esa zona, según el parte de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

El severo impacto de Melissa, con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, dejó sin fluido eléctrico a la mayoría de los 3,5 millones de personas que viven en las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo y Las Tunas.

Los fuertes vientos del ciclón, de hasta 200 kilómetros por hora, y las intensas lluvias, que dejaron hasta cuatrocientos milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos, dañaron muchas líneas de distribución de electricidad, tumbaron postes y afectaron la red eléctrica en esta zona, y su recuperación demorará días, según han advertido las autoridades.

A esta nueva afectación se ha sumado a la crisis que padece el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), agravada desde hace un año y que en los últimos meses pasa por sus peores momentos, con tasas de déficit de generación próximas o incluso superiores al 50 % e interrupciones eléctricas de más de veinte horas al día en gran parte del país.

En los últimos doce meses se han registrado cinco apagones nacionales, el más reciente en septiembre.

En ese contexto, la compañía estatal estima para las diez provincias no afectadas por Melissa una demanda máxima de 2.600 megavatios (MW) y una disponibilidad de 1.527 MW, en el horario de mayor consumo en la tarde-noche de esta jornada.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.073 MW y una afectación (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.143 MW.

Entre las principales incidencias reporta fuera de servicio por avería y mantenimiento a cuatro unidades de centrales termoeléctricas y 76 motores de generación distribuida afectados por falta de combustible (diésel y fueloil).

Todas las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

El programa solar gubernamental, que ha puesto en marcha este año 32 parques fotovoltaicos por todo el país, alivia parcialmente el déficit eléctrico durante el día, pero no en el horario nocturno porque no cuenta con baterías para acumular energía.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano señala por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y la acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre ocho mil y diez mil millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los constantes apagones están paralizando la economía nacional, que se contrajo el 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que el producto interno bruto (PIB) de la isla sea negativo este año.

Los cortes atizan así mismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas registradas en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores de los últimos meses en La Habana y Gibara. EFE

rmo/jrg