El 46,7 % de ecuatorianos aprueba el adelanto de elecciones, rechazado por el correísmo

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Quito, 23 abr (EFE).- El 46,7 % de los ecuatorianos aprueba la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones al próximo 29 de noviembre para evitar problemas por un posible fenómeno de El Niño en febrero, cuando estaban previstas inicialmente, según una encuesta de la firma Comunicaliza, revelada este jueves.

De acuerdo al sondeo, un 19,5 % está «totalmente de acuerdo» y un 27,2 % está «de acuerdo» en el adelanto, mientras que un 16,2 % está «en desacuerdo» y un 23,1 % está «totalmente en desacuerdo».

El movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), rechaza el adelanto de los comicios locales, que inicialmente estaban previstos para el 14 de febrero de 2027.

La RC irá la próxima semana a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar lo que considera como una «suspensión ilegal» de la agrupación, así como una supuesta «ruptura democrática» en Ecuador, con el objetivo de que el organismo se pronuncie de manera «contundente».

La RC fue suspendida por nueve meses en marzo pasado por un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quien admitió a trámite una denuncia supuestamente presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en la que se solicitaba la medida argumentando la existencia de una investigación reservada en contra del movimiento político por un presunto lavado de dinero, conocida como ‘Caja Chica’.

Sin embargo, la RC sostiene que la suspensión es parte de una supuesta «persecución política» y que busca evitar su participación en las elecciones locales, ahora adelantadas.

Pese a ello, la presienta de la RC, Gabriela Rivadeneira, ha asegurado que estarán «en la papeleta» de noviembre, pero arropados por otras agrupaciones políticas, que aún no ha revelado.

El español Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, sostiene que resultará muy complicado para el correísmo hacer campaña electoral pues «no sería lo mismo que utilicen varios partidos, a que utilicen uno».

«No es lo mismo hacer una campaña nacional diciendo vota por una sigla, a una campaña nacional o provincial diciendo aquí vota por este partido, aquí por otro y aquí por otro», explicó en la televisión Teleamazonas.

Consideró que ello, podría causar confusión y también generar un cruce de votos entre otras fuerzas políticas.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el próximo 29 de noviembre, para designar a prefectos/as y viceprefectos/as, alcaldes/as, concejales/as urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031. EFE

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