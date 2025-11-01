El 46 % de Cuba tendrá cortes de energía este sábado, excepto el este que sigue apagado

3 minutos

La Habana, 1 nov (EFE).- La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este sábado apagones simultáneos en el 46 % de Cuba en el horario de mayor demanda en la tarde-noche, excepto en las cinco provincias del este que permanecen apagadas desde el miércoles por el impacto del huracán Melissa.

Desde entonces, la mayoría de los 3,5 millones de personas de la región este siguen sin flujo eléctrico, tras el paso el miércoles del huracán con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson.

Las principales unidades de producción de la región (dos termoeléctricas y una central de motores) no sufrieron graves daños, según el Gobierno cubano.

Sin embargo, muchas líneas de distribución de esta región resultaron afectadas por los fuertes vientos, de hasta 200 kilómetros por hora, y las intensas lluvias, que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos. Las autoridades señalaron que la reparación llevará días.

En ese contexto, la compañía estatal estima para las diez provincias no afectadas por Melissa una demanda máxima de 2.500 megavatios (MW) y disponibilidad de 1.410 MW, en el horario de mayor consumo en la tarde-noche de esta jornada.

La diferencia en mención supone un déficit de 1.090 MW y una afectación (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.160 MW.

La crisis energética cubana, agravada desde agosto de 2024, ha normalizado cortes de veinte horas o más al día en extensas áreas del país. En los últimos doce meses se han registrado cinco apagones nacionales, el más reciente en septiembre.

Todas las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

El programa solar gubernamental, que ha puesto en marcha 32 parques fotovoltaicos por todo el país este año, alivia parcialmente el déficit eléctrico durante el día, pero no por la noche porque no cuenta con baterías para acumular energía.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano señala por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y las acusa de “asfixia energética”.

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los constantes apagones están paralizando la economía nacional, que se contrajo el 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que el producto interno bruto (PIB) cubano sea negativo este año.

Los cortes atizan así mismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas registradas en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores de los últimos meses en La Habana y Gibara. EFE

