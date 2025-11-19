El 50 % de los policías de Lima actuará encubierto en la lucha contra la criminalidad

1 minuto

Lima, 19 nov (EFE).- Las autoridades de Perú ordenaron que el 50 % de los agentes de la Policía Nacional que se encuentran en Lima y la portuaria provincia vecina del Callao cumplan sus labores encubiertos como civiles, como parte de las medidas para eafrontar al crimen organizado y la delincuencia común.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que esta decisión forma parte de un plan operativo que plantea reforzar con inteligencia policial la seguridad de las empresas de transporte, cuyos conductores son constantemente atacados por bandas de extorsionadores y sicarios, y las zonas consideradas más peligrosas de la capital peruana.

Tras reunirse esta martes de representantes de la empresa de transportes San Germán, uno de cuyos chóferes fue atacado con disparos de armas de fuego, Tiburcio expresó «la plena voluntad» del Gobierno de reforzar la protección de los transportistas y realizar acciones operativas inmediatas.

En ese sentido, anunció que el Gobierno ha dispuesto la implementación del esquema denominado ’50/50′, que combina la presencia de policías uniformados en labores preventivas con agentes encubiertos en puntos estratégicos, con apoyo de los grupos de Inteligencia.

El Ministerio del Interior explicó que esta estrategia busca reforzar la vigilancia en rutas críticas, detectar a miembros de organizaciones dedicadas a la extorsión y actuar con rapidez ante cualquier amenaza contra los autobuses de transporte urbano. EFE

