El 52,7 % de las exportaciones de Brasil a EEUU quedan exentas de los nuevos aranceles

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Río de Janeiro, 24 jul (EFE).- Más de la mitad de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos, el 52,7 %, no estarán sujetas a los nuevos aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump, informaron este viernes fuentes oficiales.

Los gravamenes adicionales anunciados por EE. UU. en la última semana afectarán al 23,1 % de las ventas brasileñas al mercado estadounidense, según los cálculos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.

Otro 24,2 % ya estaba sujeto a aranceles sectoriales vigentes, según explicó la cartera en un comunicado.

Washington anunció este jueves aranceles adicionales del 12,5 % para las importaciones de varios productos brasileños, alegando «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso». EFE

mat/rrt