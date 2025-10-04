El 53 % de Cuba tendrá apagones simultáneos este sábado

3 minutos

La Habana, 4 oct (EFE).- El 53 % de Cuba tendrá apagones simultáneos durante el horario de mayor consumo en la tarde-noche de este sábado, según la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) que prevé cortes durante toda la jornada.

Los prolongados cortes eléctricos previstos para esta jornada se producen en medio de la grave crisis energética que atraviesa la isla caribeña, castigada por prolongados apagones diarios y cinco apagones nacionales en menos de un año.

El panorama, agravado desde hace un año, atraviesa uno de sus peores momentos con tasas de déficit superiores al 50 % y cortes de más de 20 horas diarias en todo el país. La Habana, preservada en gran medida durante meses, registra cortes de hasta 10 horas diarias.

Las principales causas de los apagones son las averías en las centrales térmicas -con décadas acumuladas de explotación-, y el déficit de combustible por la falta de divisas para importarlo, según el Gobierno cubano.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario “pico” de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad máxima de generación de 1.605 megavatios (MW) para una demanda de 3.300 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.695 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.765 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, 9 de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles (56 %) están fuera de servicio por averías o mantenimientos.

Además, varias centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y otras no están operativas por déficit de lubricante.

Las centrales termoeléctricas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento, mientras que hay motores de generación eléctrica fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores registradas en los últimos días en La Habana y Gibara. EFE

lbp/amg