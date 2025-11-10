El 54,8 % de los peruanos aún no tiene candidato preferido hacia elecciones presidenciales

Lima, 10 nov (EFE).- El 54,8 % de los peruanos aún no tiene un candidato presidencial preferido hacia las elecciones generales que se celebrarán en el país el 12 de abril próximo, según reveló este lunes un sondeo de opinión realizado por la empresa privada CPI.

La encuesta, publicada por la emisora RPP, indicó que ante la pregunta por las preferencias «si las elecciones fueran mañana», el 33,1 % de los encuestados no precisó una respuesta y el 21,7 % dijo que votaría «en blanco o viciado».

En ese sentido, a cinco meses de los comicios, el ex alcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga, quien renunció en octubre pasado a ese cargo para postular a la jefatura de Estado, lidera la actual intención de voto, con un 12,7 % de las preferencias a nivel nacional.

Le sigue, con un 6,2 %, el ingeniero Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien pretendía acompañarlo como candidato a la vicepresidencia pero fue excluido este fin de semana por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya que tiene vigente una inhabilitación que le impuso el Congreso para ejercer cualquier cargo público durante 10 años.

El sondeo de CPI indicó que el tercer lugar lo ocupa, con un 5,5 % de las menciones, la líder del partido derechista Fuerza Popular Keiko Fujimori, quien ha decidido presentarse por cuarta vez consecutiva a la jefatura de Estado, tras haber perdido en segunda vuelta en 2011, 2016 y 2021.

La cuarta posición es ocupada por el cómico Carlos Álvarez, quien ha conducido programas de televisión muy sintonizados en su país, con un 3,7 % , seguido por el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chau, con un 2 %.

El empresario y exgobernador de la región norteña de La Libertad César Acuña también recibe un 2 % de intención de voto, mientras que el actual congresista derechista José Luna Gálvez alcanza un 1,8 %.

Aunque no ha presentado su candidatura presidencial, pero sí ha anunciado que pretende postular a la alcaldía de Lima, el octavo lugar es ocupado por la congresista centro izquierdista Susel Paredes, con 1,6 % de las preferencias,

Tras ella aparecen el presentador de televisión Philip Butters, con 1,4 %; el exportero del club Alianza Lima y exalcalde del distrito de La Victoria George Forsyth, con 1,3 %; y el excongresista Fernando Olivera, con 1,1 %.

CPI señaló que otros candidatos, de un total de 22 que han anunciado su intención de postular a la Presidencia, entre los que solo figura una mujer, la exministra Fiorella Molinelli, alcanzan en total un 5,9 % de intención de voto.

El trabajo de campo se realizó a 1.200 personas de las zonas urbanas del país, entre el 3 y el 7 de noviembre pasado, tiene un nivel de confianza de 95,5 % y un margen de error de 2,8 %, informó la ficha técnica.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el próximo 12 de abril para elegir a un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados y 60 senadores, así como a 5 representantes ante el Parlamento Andino.

Una eventual segunda vuelta entre los dos candidatos presidenciales más votados se realizará el 7 de junio, con el objetivo de que el nuevo jefe de Estado asuma funciones el 28 de julio, fecha central de las fiestas de la independencia peruana. EFE

