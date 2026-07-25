El 54 % de exportaciones no petroleras de Ecuador evitarán arancel de Trump, según gremio

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Quito, 24 jul (EFE).- La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) estimó este viernes que el 54 % de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Estados Unidos quedará exento del nuevo arancel del 10 % anunciado por Washington este jueves.

El principal gremio exportador ecuatoriano explicó que las exclusiones generales aprobadas por Estados Unidos y un listado específico de 151 códigos arancelarios para Ecuador permitirán que más de la mitad de las ventas no petroleras al mercado estadounidense no pague ese recargo.

El 46 % restante continuará sujeto a un arancel del 10 %, aunque Ecuador se ubicó en la franja más baja del nuevo esquema, frente al 12,5 % asignado a varios competidores regionales, entre ellos Perú, Colombia, Chile, Costa Rica y República Dominicana.

La medida, adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, entró en vigor este viernes y sustituye al arancel global temporal del 10 % que Washington aplicaba hasta ahora.

En la práctica, los productos ecuatorianos que no se encuentren exentos continuarán pagando un recargo del 10 %, aunque cambia el fundamento legal de la medida, según explicó Fedexpor.

Entre los productos incluidos en las exclusiones generales están el banano y el plátano frescos, el cacao en grano y el café instantáneo.

A ellos se suman 151 partidas específicas para Ecuador, entre las que figuran rosas y otras flores, aceite de palma, madera contrachapada, tableros de madera tropical y corcho.

Estos productos no estarán sujetos al arancel del 10 %, aunque deberán seguir pagando el arancel ordinario, pues Ecuador no cuenta con tratado de libre comercio con EE.UU.

Fedexpor señaló que el listado específico para Ecuador coincide con las partidas negociadas dentro del Acuerdo de Comercio Recíproco firmado entre ambos países, que ya había eliminado los aranceles instaurados por Trump, aunque la exclusión se incorpora ahora a la resolución estadounidense bajo la Sección 301.

El presidente de Fedexpor, Xavier Rosero, consideró que la tarifa asignada a Ecuador le concede una ventaja relativa frente a otros competidores, aunque advirtió de que la política comercial estadounidense puede cambiar.

«Necesitamos incrementar nuestra presencia país en Washington para seguir estrechando los lazos políticos que nos permitan mejorar el acceso de nuestra oferta exportable y reducir la desventaja competitiva frente a nuestros socios comerciales», señaló. EFE

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