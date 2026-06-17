El 55 % de los padres españoles respalda limitar la edad de acceso a redes sociales

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Bruselas/Estrasburgo (Francia), 17 jun (EFE).- El 55 % de los padres españoles y el 54 % de los europeos respalda limitar la edad requerida para acceder a redes sociales, en un contexto en el que varios países europeos como España plantean impulsar legislación para restringir su uso por parte de menores e implantar herramientas obligatorias de verificación de edad.

Según los datos del nuevo Eurobarómetro publicado por la Comisión Europea, la opción preferida por los padres españoles y europeos para mejorar el bienestar mental de los jóvenes en línea es establecer «límites o restricciones de edad adicionales», seguida de una correcta aplicación de las normas vigentes por parte de las plataformas (respaldada por el 46 % en España, 47 % en la UE) y campañas informativas específicas para jóvenes (apoyada por el 43 % y el 35 %, respectivamente).

La encuesta, realizada a adolescentes de 13 a 18 años en toda la Unión Europea, se publica en el marco de la tercera y última reunión del Grupo Especial sobre seguridad infantil en línea, celebrado en la víspera. El grupo de expertos presentará el próximo 13 de julio un informe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que Bruselas valore posibles cambios legislativos en esta materia.

Entre las posibles medidas que prevén aprobarse antes de finales de este año, se incluye también una solución de verificación de edad armonizada en todo el territorio europeo, que los países ya pueden empezar a aplicar. Mientras, España, Francia y Grecia ya han impulsado medidas a nivel nacional, como el anteproyecto de ley orgánica que aprobó el año pasado el Congreso de los Diputados español, que sitúa en 16 años la edad de acceso a las redes.

«Tenemos que basarnos en soluciones fiables que ayuden a los usuarios. (…) Nuestro patrón para la verificación de edad está completo y pedimos a los Estados miembros que lo apliquen rápidamente», dijo este miércoles el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, el maltés Glenn Micallef, en un debate sobre este asunto en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo (Francia).

El 14 % de los adolescentes supera las 10 horas diarias de uso

Otro de los datos más llamativos que arroja la encuesta es el tiempo de uso de internet por parte de los jóvenes europeos: más del 40 % de ellos considera que pasa «demasiado tiempo» frente a las pantallas, y el 14 % declara superar las 10 horas diarias.

Si bien la mayoría de adolescentes ve impactos positivos en el uso de redes sociales, ligados al entretenimiento y la facilidad de conexión con otras personas, al mismo tiempo, uno de cada tres (33 %) declara explícitamente sentirse estresado, triste o socialmente excluido a causa de las redes sociales.

Además, se identificaron otras presiones que pueden afectar al bienestar, como compararse con los demás (45%) y el miedo a perderse algo (41%).

Los adolescentes señalaron como principales contenidos engañoso o dañinos la prevalencia del contenido generado por inteligencia artificial (mencionado por el 39 %) y la información falsa o engañosa (35 %).

La promoción de juegos de apuestas (28 %), los discurso de odio (25 %), la promoción de productos poco saludables como alcohol o alimentos poco saludables (25 %), la presión sobre la apariencia o las compras (24 %) y la presión para cumplir con ciertos estándares corporales (21 %) fueron los siguientes ejemplos más mencionados. EFE

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