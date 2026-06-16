El 60 % de jóvenes australianos no lee prensa y usa redes para informarse, según estudio

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Sídney (Australia), 16 jun (EFE).- El 60 % de los jóvenes australianos de entre 18 y 24 años nunca han recurrido a los periódicos para informarse, a medida que las redes sociales se consolidan como la principal fuente de información para este segmento de la población, apunta un estudio.

Según el informe Noticias Digitales de 2026, que analiza los hábitos cambiantes de los consumidores de noticias, publicado este martes por la Universidad de Camberra, la tendencia a largo plazo apunta a un alejamiento de los medios de comunicación tradicionales.

La mayoría (o el 53 %) de los menores de 25 años nunca han escuchado la radio para informarse, mientras que la televisión no es una fuente de noticias para el 25 %.

Ese espacio informativo es ocupado por las redes sociales. El 71 % de este grupo demográfico asegura que accede a las noticias a través de estas plataformas, donde destaca TikTok, usado por el 48 % de los menores de 25 años, seguida por Facebook (39 %) y YouTube (24 %).

Entre los jóvenes un abrumador 89 % ve vídeos de noticias en plataformas online y redes, donde adquieren una relevancia cada vez mayor los creadores de contenido.

Una sustitución de los medios tradicionales que afecta a toda la población. Dos de cada cinco australianos (40 %) que afirman leían periódicos con regularidad ya no lo hacen, una proporción superior a la de quienes han dejado de ver la televisión (26 %) o los portales de noticias (15 %).

«Si bien las fuentes tradicionales como la televisión siguen siendo importantes, los canales digitales están adquiriendo cada vez mayor relevancia», señala el estudio, donde la televisión se mantiene como principal fuente de noticias (57 %), seguida por las redes sociales (56 %) y los portales de noticias (52 %).

Estos cambios de consumo también implican una mayor disposición a pagar por noticias entre los jóvenes de entre 18 y 24 años, que muestran un mayor interés por las noticias tras años de descenso (un 47 % este año respecto al 35 % reflejado en el estudio de 2025).

El estudio de la Universidad de Camberra forma parte de una encuesta internacional realizada por el Instituto Reuters, que consultó a consumidores de noticias de todo el mundo, incluida una muestra de 2.025 personas en Australia.

Estos hábitos coinciden también con la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años aplicada por Australia desde diciembre de 2025, y que impone multas a las plataformas que no cumplan las restricciones.

Una medida pionera a la que ya se han sumado países como Malasia e Indonesia, mientras que el Gobierno del Reino Unido anunció el lunes que buscará el apoyo del Parlamento para endurecer el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. EFE

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