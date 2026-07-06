El 61 % de las enfermedades en humanos son de origen zoonótico, alerta la sanidad de Perú

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Lima, 6 jul (EFE).- El 61 % de las enfermedades en humanos son de origen zoonótico (origen animal) y representan «un problema de salud pública por su frecuencia, magnitud e impacto», alertó este lunes el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú con motivo del Día Mundial de las Zoonosis, que se conmemora cada 6 de julio.

El Minsa señaló en un comunicado que se debe fortalecer «la sensibilización en la población sobre los riesgos de enfermedades de origen animal», para luego indicar que es la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la que señala que aproximadamente el 61 % de las enfermedades en humanos son zoonóticas o de origen zoonótico.

El ministerio sostuvo que, por ese motivo, la prevención de las zoonosis «requiere una respuesta multisectorial» para «anticiparse a los riesgos, la detección temprana, la vigilancia y el control» de estas enfermedades.

Ante el fenómeno climático de El Niño, que según las previsiones se desatará con mayor intensidad en los próximos meses con lluvias intensas, calor extremo o disminución de temperaturas, el ministerio remarcó que «las zoonosis representan una amenaza constante para la salud pública, especialmente en contextos de vulnerabilidad y pobreza».

Entre las enfermedades más recurrentes en este escenario mencionó al dengue, zika, chikungunya, leptospirosis y malaria.

Por ese motivo, la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis organizó un simposio nacional con la participación de todos los actores competentes en la prevención de este tipo de enfermedades.

Asistieron la Organización Panamericana de la Salud, el Organismo Andino de Salud, los servicios nacionales de Sanidad Agraria (Senasa), Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp), así como el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional de Salud (INS).

El Día Mundial de las Zoonosis se conmemora cada 6 de julio en homenaje al científico francés Louis Pasteur, quien en 1885 aplicó con éxito la primera vacuna antirrábica, considerada un hito que sentó las bases de la inmunización moderna y la prevención de enfermedades transmitidas de animales a humanos, resaltó el Minsa. EFE

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