El 63 % de los argentinos reclama cambios al plan económico de Milei, según un sondeo

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Buenos Aires, 24 may (EFE).- El 63 % de los argentinos pide cambios en el plan económico del presidente Javier Milei y un porcentaje similar anticipa que la situación económica será determinante a la hora de votar en las elecciones generales del próximo año en Argentina, según un sondeo privado publicado este domingo.

Según los resultados de una encuesta realizada por la consultora Zentrix, un 40,8 % de los consultados cree que el ultraliberal Milei, quien aplica un severo plan de ajuste desde su llegada al Gobierno argentino a finales de 2023, debe cambiar «por completo» su programa económico, mientras otro 18,3 % piensa que debe por lo menos hacer algún tipo de modificación en su plan.

Un 45 % considera que la situación económica de Argentina es «muy mala» y otro 14,5 % la evalúa como «mala», lo que, según observó Zentrix en su informe, revela que «el rumbo económico empieza a mostrar señales claras de desgaste».

La firma apuntó que este malestar económico ya no se expresa solo como una evaluación negativa sobre el país, sino como una «experiencia directa sobre la vida cotidiana de los hogares».

El 64,4 % dice que llega como máximo hasta el día 20 de cada mes con sus ingresos y el 85,1 % afirma que su salario pierde contra la inflación.

«Cuando casi la mitad de la población ya ubica su situación individual en terreno negativo, el ajuste deja de ser una abstracción macroeconómica y pasa a formar parte de la administración diaria del hogar», señaló Zentrix.

De cara a los comicios presidenciales de octubre de 2027, seis de cada diez anticipa que definirá su voto por la situación económica del país o la suya personal.

Según el sondeo, en mayo un 61,2 % desaprobó la gestión de gobierno, mientras que la imagen negativa de Milei -quien ya ha manifestado que planea buscar la reelección en 2027- se ubicó en el 59,7 %, 0,4 puntos más que en abril último.

«Con este nivel de preocupación y de pesimismo sobre el presente económico, Milei parece sostenerse principalmente sobre su núcleo más firme, asociado al electorado más antiperonista y más dispuesto a tolerar el costo del ajuste», observa el informe.

El sondeo, realizado este mes, incluyó 1.315 personas de todo el país, a través de un cuestionario en línea, con un margen de error teórico de ± 2,70 % y un nivel de confianza del 95 %, según la propia consultora. EFE

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