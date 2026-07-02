El 64 % de Cuba quedará sin corriente a la vez este jueves por la crisis energética

Compartir

2 minutos

La Habana, 2 jul (EFE).- Los prolongados apagones de este jueves en Cuba afectarán de forma simultánea hasta el 64 % del país, cuando ocurra el mayor corte del suministro en el momento de más demanda (tarde-noche), según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

La isla caribeña atraviesa una profunda crisis energética desde hace dos años, agravada desde enero por el bloqueo petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional.

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación actual del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es «crítica». Los apagones alcanzaron la víspera hasta las 35 horas en varias zonas de La Habana, mientras que en provincias como Matanzas (oeste) medios estatales locales han reportado cortes eléctricos que superan las 70 horas consecutivas

En estas condiciones, la UNE prevé para el horario pico de esta jornada una capacidad de generación de apenas 1.150 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.950 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.980 MW.

La situación energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas de la isla, en su mayoría construidas durante las décadas 60 y 70 del siglo pasado y que han sufrido años de explotación, sin las inversiones precisas, lo que ocasiona que la mayor parte de esas unidades de generación presenten habituales averías.

Consecuencia de ello, este jueves, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía al SEN por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente, responsable del 40 % del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de EE.UU. obligó a pararlos por falta de materia prima desde enero.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables.

La crisis energética en Cuba, que comenzó a mediados de 2024, se ha agravado en los últimos meses de la mano del bloqueo petrolero de EE.UU.. La economía estatal está casi en su totalidad paralizada y se estima que se va a contraer al menos un 6,5 % este ejercicio (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos). EFE

cdg/mgr