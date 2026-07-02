El 65 % de los soldados israelíes que buscan rehabilitación lo hacen por malestar mental

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Jerusalén, 2 jul (EFE).- Un 65 % de los soldados israelíes que buscan tratamiento a través de la División de Rehabilitación del Ministerio de Defensa de Israel lo hacen por malestar psicológico o estrés postraumático, según un informe del ministerio compartido con EFE este jueves.

Defensa elevó la cifra de quienes han contactado a Rehabilitación a 26.200 desde el 7 de octubre de 2023, cuando milicias gazatíes encabezadas por Hamás atacaron el país, desembocando en una represalia israelí contra la Franja y la sucesión de guerras o intercambios de fuego regionales con Irán, Hizbulá en el Líbano, los hutíes de Yemen, la resistencia islámica de Irak, los grupos armados en Cisjordania o la invasión del sur de Siria.

«Se espera que el número de fuerzas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) y seguridad heridas por todas las guerras exceda los 90.000 en 2026, un fuerte aumento de más del 40 % en tres años», recoge el informe.

Defensa advirtió que el sistema de rehabilitación de heridos de guerra (que incluyen también a los afectados por problemas de salud mental) «corre el riesgo de colapsar».

Rehabilitación estima que para 2028 tratará a unos 100.000, de los cuales la mitad acudirán al servicio por problemas psicológicos.

Más de 17.000 casos de problemas de salud mental

Defensa ha registrado que aproximadamente 17.000 de los soldados atendidos por el servicio de rehabilitación desde octubre de 2023 han sufrido daños psicológicos, y entre ellos unos 7.700 sufren también lesiones físicas.

De los atendidos, otros 9.000 sufren sólo lesiones físicas.

El 62 % del total de heridos (26.200) son soldados reservistas, el 21 % son jóvenes que se encuentran haciendo el servicio militar obligatorio, el 10 % son policías y sólo el 7 % son soldados regulares.

El 92 % de los heridos son hombres frente a un 8 % de mujeres. El 48 % son menores de 30 años, mientras que el 30 % tiene entre 30 y 39 y un 22 % es mayor de 40.

Al menos 60 soldados, tanto reservistas como regulares, se han quitado la vida en Israel desde el 7 de octubre de 2023 hasta este abril, 10 de ellos este año, según el diario The Times of Israel.EFE

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