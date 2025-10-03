El 66 % de los israelíes apoya el plan de Trump para Gaza, según encuesta periódico local

Jerusalén, 3 oct (EFE).- El 66 % de los israelíes se muestra a favor del plan propuesto para Gaza por el presidente estadounidense, Donald Trump, al que también se sumó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según una encuesta publicada este viernes por el periódico israelí Maariv.

La encuesta, realizada por el Instituto de Investigación Lazar, muestra que el 66 % de los israelíes apoya el plan de Trump bautizado por el propio dirigente como una propuesta de «paz», mientras que solo el 11 % se opone y un 23 % restante dijo no saber.

Las cifras varían más cuando se pregunta a los israelíes cómo de probable ven que este acuerdo salga adelante: solo el 14 % creen que se puede implementar de forma exitosa.

A la espera de que Hamás entregue su respuesta oficial, el plan de veinte puntos incluiría el alto el fuego en la ofensiva, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un Gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump.

Netanyahu advirtió durante su visita a la Casa Blanca que si el grupo palestino no aceptaba la propuesta «terminaría el trabajo» con el apoyo de Trump en la ya muy devastada Franja de Gaza. EFE

