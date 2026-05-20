El 70 % de inundaciones en Europa combinan riesgos que triplican las pérdidas

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Bruselas, 20 may (EFE).- Más del 70 % de las inundaciones en Europa en los últimos 30 años combinan «múltiples riesgos» que las hacen 2,8 veces más peligrosas que los desbordes entendidos como fenómenos aislados, según un estudio publicado hoy por el Centro Común de Investigación de la UE (JRC, por sus siglas en inglés).

«Combinan múltiples riesgos que contribuyen al peligro social o medioambiental. En ellos interviene al menos un riesgo adicional -como sequías, olas de calor o tormentas de viento- que ocurre antes o simultáneamente a la inundación», indicó el JRC en un comunicado, en el que apuntan a que la tendencia se ha acelerado en las últimas décadas.

La conclusión proviene de un nuevo estudio internacional liderado por científicos del JRC de la Comisión Europea, en colaboración con el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático en Alemania, la Vrije Universiteit Ámsterdam en Países Bajos y la Universidad de Lovaina en Bélgica.

Los expertos subrayan que «la realidad del riesgo de inundación rara vez es simple y, sin embargo, la mayoría de los modelos de riesgo, marcos de seguros y sistemas de alerta temprana siguen tratando las inundaciones como fenómenos aislados».

«De media, las pérdidas provocadas por inundaciones combinadas con otros riesgos fueron 2,8 veces superiores a las de las inundaciones aisladas durante el periodo analizado. Todos los eventos situados en el 1 % de mayores pérdidas económicas pertenecían a alguna de estas categorías de eventos compuestos», resumen.

Entre los años ochenta del pasado siglo y la década de 2010, estos eventos «compuestos» aumentaron un 186 %, frente a solo un 16 % en el caso de las inundaciones aisladas.

Para elaborar «la primera visión sistemática paneuropea» de este tipo, los investigadores combinaron una base de datos histórica sobre impactos de inundaciones con registros meteorológicos e hidrológicos, cubriendo 1.349 episodios de inundación entre 1981 y 2020.

Examinaron cinco tipos de eventos combinados: inundaciones precedidas por condiciones húmedas, transiciones de sequía a inundación, secuencias de ola de calor e inundación, episodios de frío e inundaciones y tormentas de viento acompañadas de inundaciones.

Utilizando inteligencia artificial y un enfoque de inferencia causal, los científicos concluyeron que las regiones donde las inundaciones se producen junto con otros riesgos sufren sistemáticamente pérdidas medias mayores, incluso teniendo en cuenta el tamaño de la inundación y la vulnerabilidad local.

«En las regiones ya frágiles, el efecto es aún más fuerte, lo que sugiere que los riesgos físicos y sociales se refuerzan mutuamente», apuntan.

«Los patrones espaciales revelan que el sur de Europa, Europa central y la Europa mediterránea presentan la mayor diversidad de tipos de riesgos», apunta el estudio.

En concreto, los expertos concluyen que «los eventos combinados de tormentas de viento e inundaciones predominan en las áreas mediterráneas y atlánticas, y las inundaciones asociadas a secuencias húmedas dominan en amplias zonas de Europa central y sudoriental».

Industria aseguradora

El análisis sugiere que los marcos europeos de gestión del riesgo de catástrofes están «cada vez más obligados a adoptar enfoques multirriesgo», en línea con el objetivo europeo de anticipar resiliencia ante desastres.

«Para la industria aseguradora y los modelos financieros de riesgo, la infravaloración sistemática del riesgo de inundaciones compuestas apunta a la necesidad de revisar los modelos de pérdidas y los marcos de fijación de precios que tratan los riesgos de forma aislada», apunta el estudio.

«En el caso de los sistemas multirriesgo de alerta temprana, que la UE está desarrollando activamente, integrar información sobre riesgos combinados -y no solo sobre la gravedad de las inundaciones- podría mejorar significativamente la capacidad para anticipar los episodios más destructivos», concluye el JRC. EFE

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