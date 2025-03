El 70 % de las empresas en México no logra encontrar personal cualificado, según informe

3 minutos

Ciudad de México, 24 mar (EFE).- La brecha entre la falta de talento y las necesidades empresariales en México se acentúa dado que el 70 % de las empresas del país tiene dificultades para encontrar los perfiles adecuados en los puestos de gerencia, lo que puede afectar el desempeño de la organización, según un análisis reciente.

Este dato, extraído del último informe ‘Escasez de talento’ de la multinacional de recursos humanos ManpowerGroup, también destacó que en México la necesidad de cubrir posiciones altas es la prioridad número uno para las empresas.

Según el estudio, actualmente el país norteamericano tiene especiales dificultades para cubrir puestos de operaciones y logística, atención al cliente, ventas y marketing, tecnologías de la información y análisis de datos e ingenierías.

Los sectores que enfrentan más retos a la hora de encontrar perfiles cualificados son transporte y logística, tecnologías de la información y finanzas y bienes raíces.

Además, los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones empresariales, como la escasez de talento, denotan la necesidad de aplicar un enfoque que busque la retención de este tipo de personal y al desarrollo de habilidades ejecutivas o gerenciales.

En cuanto al panorama internacional, los empleadores también presentan complicaciones: Alemania, por ejemplo, registra hasta un 86 %, Israel apunta al 85 % e incluso Portugal con un 84 %, mientras que los de Puerto Rico (53 %), Polonia (59 %) y Colombia (59 %) anotan los resultados con menor dificultad.

Inversión en educación

Para combatir esta tendencia, Luis Chiba, presidente ejecutivo del instituto educativo Kumon en México y Latinoamérica, consideró que el futuro en el país va a depender del aumento de la inversión en educación de los jóvenes.

Durante la conferencia ‘Hacia una Nueva Cultura Educativa en México’, Chiba destacó que es necesario atender las causas que merman la formación de más profesionales.

“A lo largo de mis 25 años en Kumon he tenido la oportunidad de trabajar en países como Japón, India, Filipinas, Brasil y Argentina, y puedo decir con certeza que el ímpetu por la educación en las familias mexicanas no es diferente al que he visto en estos países”, expuso.

También, agregó que la falta de aprendizaje en matemáticas, inglés y lectura pueden afectar al desarrollo académico y profesional de miles de niños y jóvenes que hoy se encuentran en nivel básico.

En México, el ejemplo de la lectura es paradigmático: “los hombres leen en promedio 4.2 libros al año y las mujeres 3.7, en contraste con los 47 libros anuales en Japón y 12 en Estados Unidos”, advirtió. EFE

PBD-czp/abz/gpv

(foto)

La Agencia EFE cuenta con el apoyo de Levem en la difusión de este contenido.