El 70 % de los mexicanos adultos tienen el riesgo de padecer la enfermedad venosa crónica

Ciudad de México, 3 mar (EFE).- Más del 70 % de los mexicanos adultos podrían padecer algún grado de la enfermedad venosa crónica, conocida comúnmente como varices, afección en la que la mayoría de los pacientes no son diagnosticados de «manera oportuna», advirtió este martes un especialista.

En el marco del Día Mundial de la enfermedad venosa crónica, que se celebra este 3 de marzo, Daniel Márquez, médico general y especialista en farmacología, señaló en un comunicado que las varices afectan sobre todo a las mujeres de 30 a 40 años y que se asocian a factores de riesgo como el sobrepeso, llevar una vida sedentaria o tener antecedentes familiares con esta afección.

Además, la farmaceútica subrayó que el diagnóstico a veces no es el adecuado porque los síntomas iniciales suelen ser «normalizados y minimizados».

«La enfermedad venosa crónica es una de las condiciones vasculares más frecuentes en México, pero también una de las menos atendidas en sus etapas tempranas. Esto se debe a que muchos pacientes consideran normales síntomas como la pesadez o la hinchazón en las piernas», aseguró el Márquez, también gerente médico de Adium México.

El facultativo recordó que las varices se producen cuando las venas de las piernas «no logran retomar correctamente» la sangre al corazón, lo que provoca su acumulación y la aparición de síntomas como cansancio, dolor, pesadez, hinchazón de tobillos, calambres nocturnos o cambios en la piel.

Por ello, subrayó la importancia de lograr un diagnóstico temprano que, a su juicio, «marca la diferencia» en al calidad de vida de millones de personas.

En este sentido, explicó que existen tratamientos contra esta enfermedad como medicamentos orales que mejorar la circulación venosa, reducen la inflamación y alivian los síntomas.

El experto llamó a los mexicanos a identificar los síntomas de manera temprana, al tiempo que sentenció que el dolor y la pesadez en las piernas, síntomas de esta afección, «no son parte normal del envejecimiento». EFE

