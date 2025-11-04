El 70 % de mexicanos aprueba a Sheinbaum, pero su desaprobación alcanza el nivel más alto

2 minutos

Ciudad de México, 4 nov (EFE).- Siete de cada diez mexicanos, el 70 %, aprueban la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras poco más de un año en el cargo, pese a que en octubre se registró el nivel más alto de desaprobación de su gestión, con un 30 %, según reveló la encuesta mensual del diario El Financiero.

De acuerdo con el sondeo, el nivel de aprobación es tres puntos porcentuales menor al que obtuvo en septiembre (73 %), cuatro puntos menos en comparación con agosto (74 %) y quince menos que el mes de febrero (85 %), cuando obtuvo la calificación más elevada.

Mientras que la desaprobación alcanzó un 30 %, tres puntos porcentuales más que en agosto, y el doble de lo que obtuvo en los meses de enero, febrero y marzo, cuando obtuvo una desaprobaron del 15 % de los encuestados.

En el sondeo, realizado a mil mexicanos, el 59 % calificó como bien o muy bien la manera en la que el Gobierno de Sheinbaum adelantó las tareas de ayuda y rescate tras las lluvias del mes pasado, que dejaron 83 personas fallecidas y 16 no localizadas.

Además, el 56 % calificó positivamente las tareas de limpieza y reparación de daños, con un 40 % de opinión negativa.

En tanto que los apoyos a personas y familias afectadas registró el 53 % de opinión positiva y el 42 % negativa, mientras que los recorridos de la presidenta por zonas afectadas dividió más las opiniones: 50 % favorables y 45 % desfavorables.

No obstante, la empatía mostrada por Sheinbaum fue lo más valorado entre los atributos presidenciales, con el 63 % de opinión favorable, comparados con el 59 % en honestidad, el 59 % en liderazgo y el 47 % en capacidad para dar resultados.

En otros rubros, el 52 % de los encuestados consideró que el Gobierno de Sheinbaum ha manejado muy bien las cuestiones de economía, mientras que el 82 % consideró mal o muy mal el manejo de la corrupción, el 85 % también tuvo una opinión negativa sobre el combate al crimen organizado y el 59 % dijo que ha actuado mal o muy mal respecto a la seguridad pública.

El rubro mejor calificado fueron los apoyos sociales, donde el 81 % de las personas indagadas consideró que su manejo ha sido muy bien o bien.

La encuesta realizada por el medio mexicano del 15 al 19 y del 24 al 28 de octubre pasados tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,1 %. EFE

