El 70 % de mexicanos aprueba la gestión de Sheinbaum, desaprobación se mantiene en 30 %

3 minutos

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- Siete de cada diez mexicanos, el 70 %, aprueba la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aunque su desaprobación se mantuvo en 30 %, e hila dos meses con este rubro negativo en el nivel más alto desde que inició su gestión en octubre de 2024, según reveló la encuesta mensual del diario El Financiero.

De acuerdo con el sondeo, el nivel de aprobación es tres puntos porcentuales menor del que obtuvo en septiembre (73 %), cuatro puntos menos en comparación con agosto (74 %) y quince menos que el mes de febrero (85 %), cuando obtuvo la calificación más elevada.

Mientras que la desaprobación alcanzó el 30 %, tres puntos porcentuales más que en agosto, y el doble de lo que obtuvo en los meses de enero, febrero y marzo, cuando la desaprobaron el 15 % de los encuestados.

En el sondeo realizado a mil mexicanos, el 59 % calificó como bien o muy bien la seguridad en torno a la mandataria, luego del episodio en el que un hombre la acosó y tocó sin su consentimiento cuando caminaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido a pie por el Centro Histórico, a unos metros del Palacio Nacional, en la capital de México.

Además, el 31 % calificó favorablemente a la administración de Sheinbaum por su actuación ante las marchas, en especial la convocada por la denominada generación Z el pasado 15 de noviembre, mientras que el 48 % dio una evaluación desfavorable.

Sobre las investigaciones del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, el 41 % opinó que el gobierno ha hecho bien las cosas y 49 % consideró que las ha hecho mal.

En tanto, respecto a la seguridad pública en Michoacán, 21 % de los encuestados expresó una opinión favorable, pero 71 % percibió una situación mala o muy mala.

En otros rubros, el 54 % de los encuestados consideró que el Gobierno de Sheinbaum ha manejado muy bien las cuestiones de economía, mientras que 80 % consideró mal o muy mal el manejo de la corrupción, el 82 % también tuvo una opinión negativa sobre el combate al crimen organizado y el 56 % dijo que ha actuado mal o muy mal respecto a la seguridad pública.

Los apoyos sociales, que han sido hasta ahora el aspecto mejor evaluado de la gestión de la mandataria, registraron una caída importante en el mes, al pasar la opinión favorable de 81 a 69 %, mientras que la opinión desfavorable subió de 17 a 27 %, el nivel más alto de rechazo registrado hasta ahora en ese rubro de la gestión gubernamental.

La encuesta realizada por el medio mexicano del 13 al 18 y del 21 al 24 de noviembre tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,1 %. EFE

