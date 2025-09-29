The Swiss voice in the world since 1935
El 73 % de los mexicanos aprueba a Sheinbaum a punto de cumplir un año como presidenta

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de México, 29 sep (EFE).- Siete de cada 10 mexicanos, el 73 %, aprueban la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que este miércoles cumple un año en el máximo cargo del país, según reveló la encuesta mensual del diario El Financiero.

Este nivel de aprobación es un punto porcentual menor del que obtuvo en agosto (74 %), dos puntos menos en comparación con julio (75 %) y 12 menos que el mes de febrero (85 %), cuando obtuvo la calificación más elevada.

En la encuesta realizada a 1.000 mexicanos, el 48 % valoró que México ha mejorado en pobreza y desigualdad, así como en escuelas y sistema educativo; mientras que 44 % destacó la mejoría en los servicios médicos y de salud pública.

Además, el 39 % opinó que ha mejorado el combate al tráfico de combustible y el 36 % ve mejoras respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los temas de mayor preocupación para los mexicanos fueron la inseguridad social (52 %), la corrupción (21 %) y la economía o el desempleo (18 %).

Sobre la gestión que el ejecutivo de Sheinbaum realiza en materia de seguridad pública, el 42 % lo considera como positivo y 53 % negativo.

En relación al crimen organizado, siete de cada 10, o el 74%, considera de manera negativa esa gestión, mientras que el 20 % opina que está siendo buena o muy buena.

En el ámbito de la corrupción, el 75 % considera que la gestión es negativa, y solo el 19 %, positiva. Este es el peor registro desde abril. EFE

